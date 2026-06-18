WhatsApp prepara il widget per i vocali: registri e invii la nota dalla home senza aprire l'app

WhatsApp continua ad arricchire le funzioni accessibili direttamente dalla schermata principale di Android, e l’ultima novità in lavorazione riguarda una delle azioni più frequenti per chi usa l’app: l’invio di un messaggio vocale. La piattaforma sta sviluppando un widget dedicato che permetterà di registrare e inviare una nota audio senza dover prima aprire l’applicazione e selezionare una conversazione.

La funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.24.2 di WhatsApp per Android, segno che si tratta ancora di una fase di sperimentazione e che i dettagli potrebbero cambiare prima di un eventuale rilascio pubblico. Stando a quanto emerso, il widget avrà inizialmente dimensioni pari a 3×1 sulla schermata Home, con la possibilità di essere ridimensionato dall’utente in base alle proprie preferenze e allo spazio disponibile.

WhatsApp cambia i messaggi vocali

Il funzionamento appare lineare. Un tocco sul widget avvierà immediatamente la registrazione della nota vocale, senza passaggi intermedi. Una volta completato il messaggio, l’utente potrà scegliere il destinatario, oppure inviare lo stesso contenuto a più contatti contemporaneamente.

È proprio quest’ultimo aspetto a rendere la scorciatoia interessante: oggi, per condividere una stessa nota con più persone, occorre registrarla in una chat e poi inoltrarla manualmente alle altre conversazioni, un’operazione che il nuovo strumento intende concentrare in un unico flusso più rapido.

Il widget per i vocali non è un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia più ampia. Nelle stesse settimane sono emerse indiscrezioni su un’altra scorciatoia, pensata per gli aggiornamenti di stato, a conferma di come l’app stia puntando con decisione sugli strumenti capaci di velocizzare le operazioni più ricorrenti senza obbligare ad aprire l’interfaccia principale. È un approccio che riflette il modo in cui molti utenti utilizzano davvero la messaggistica, fatto di gesti ripetuti più volte al giorno in cui ogni passaggio risparmiato ha un peso.

Resta da capire chi potrà sfruttare per primo la funzione. Trattandosi di un widget legato alla schermata Home, la novità riguarderà inizialmente il mondo Android, dove la personalizzazione di questi elementi è più libera e radicata. Sul fronte iPhone, dove i widget seguono logiche differenti e più vincolate dal sistema operativo, non è detto che la scorciatoia arrivi nella stessa forma o negli stessi tempi.

Per chi affida ai vocali una quota consistente della propria comunicazione quotidiana, una scorciatoia di questo tipo può fare una differenza concreta, soprattutto nei momenti in cui registrare e inviare un messaggio in pochi secondi conta più di qualsiasi altra cosa. Va però ribadito che, allo stato attuale, si parla di una funzione vista in una versione di test: come spesso accade con le sperimentazioni di WhatsApp, non c’è certezza che venga distribuita a tutti, né una data ufficiale per il debutto. Chi vuole provarla in anticipo dovrà eventualmente affidarsi al programma beta dell’app, con tutte le incognite che le versioni non definitive comportano.