Il vicino usa il tuo Wi-Fi senza permesso? Come accorgersene e bloccarlo

Quando la navigazione diventa improvvisamente lenta, le pagine impiegano più tempo a caricarsi e i video in streaming si interrompono di continuo, il primo sospetto è quasi sempre il gestore o la linea. In certi casi, però, il responsabile è un utente non autorizzato che sta usando la rete domestica.

Il segnale è ancora più indicativo quando i rallentamenti si verificano a orari insoliti o in momenti in cui pochi dispositivi di casa risultano connessi. Per trasformare il sospetto in certezza occorre entrare nell’interfaccia di amministrazione del router, quella raggiungibile dal browser digitando indirizzi come 192.168.1.1.

Come trovare intrusi nel Wi-Fi

All’interno del pannello compare l’elenco di tutti gli apparecchi collegati: smartphone, tablet, smart TV, console e oggetti connessi vari. In una casa moderna la lista può essere lunga, e proprio per questo va analizzata con un minimo di pazienza, verificando che ogni voce corrisponda a un dispositivo realmente di proprietà. La presenza di apparecchi sconosciuti, o connessioni registrate in fasce orarie sospette, è l’indizio più chiaro di un’intrusione. Non si tratta di un problema solo tecnico: se qualcuno compie azioni illecite passando dalla propria connessione, la responsabilità legale ricade sull’intestatario della linea.

Una volta accertata la presenza di un ospite indesiderato, la contromisura più immediata è cambiare la password del Wi-Fi, scegliendone una lunga e complessa, ben diversa da combinazioni banali o dalle credenziali predefinite. Dove possibile conviene attivare la cifratura WPA3, più robusta delle precedenti, ed eventualmente nascondere il nome della rete così da renderla invisibile durante le ricerche, accettando però lo scomodo di doverla poi inserire manualmente sui propri dispositivi. Chi vuole spingersi oltre può limitare l’accesso ai soli apparecchi autorizzati tramite il filtro degli indirizzi MAC, l’identificativo univoco di ogni scheda di rete.

Per chi non se la cava con i pannelli delle box di TIM, Vodafone o Fastweb esistono anche applicazioni dedicate, come Fing, che restituiscono in modo più leggibile l’elenco dei dispositivi connessi e segnalano i nuovi collegamenti. Resta il fatto che la sicurezza di una rete domestica non è mai un’impostazione da configurare una volta e dimenticare: una password sostituita con regolarità e un occhio periodico alla lista dei dispositivi sono spesso sufficienti a tenere fuori i curiosi.