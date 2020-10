AppleTV+: Apple regala altri 3 mesi gratis agli utenti

Giacomo Martiradonna,

Passato il primo anno gratuito, gli utenti che avevano approfittato dell’offerta lancio di AppleTV+ l’anno scorso ora, in teoria, dovrebbero iniziare a pagare l’abbonamento mensile. E invece, Apple ha fatto loro una bella sorpresa.

Gli iscritti allo streaming video con la mela potranno continuare ad accedere gratuitamente ai contenuti fino a febbraio 2021, in base alla data di iscrizione. In pratica, se avete aderito al servizio il 1 novembre, godrete di 3 ulteriori mesi gratuiti, dunque fino al 1 febbraio. Chi si è iscritto il 10 novembre, invece, potrà spingersi fino al 10 febbraio, e così via.

Gli abbonati al piano annuale, invece, dovrebbero ricevere un credito di 4,99€ al mese per ognuno dei 3 mesi che ci separano da febbraio; tale credito può essere usato per gli acquisti su iTunes Store o App Store. Niente promo infine per quanti si sono iscritti oltre la data del 31 gennaio 2020.

Le ragioni di questa decisione non sono chiari, tanto più che i numeri sembrano confermare un discreto successo (magari vogliono essere certi di non perdere neppure un utente prima del lancio di Apple One?) ; in ogni caso, meglio per noialtri. Le modifiche verranno applicate in modo del tutto automatico e trasparente, e non si richiedono alcun intervento da parte dell’utente; potrebbe volerci qualche giorno tuttavia prima che la scadenza dell’abbonamento venga aggiornata per riflettere la novità.