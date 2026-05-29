Trova qualsiasi foto in 3 secondi su iPhone senza scorrere tutta la galleria

Scorrere centinaia o addirittura migliaia di immagini per ritrovare una foto vista qualche giorno prima può trasformarsi in una vera perdita di tempo.

Chi utilizza un iPhone, però, ha a disposizione uno strumento poco conosciuto che permette di recuperare rapidamente uno scatto visualizzato di recente senza dover cercare manualmente all’interno dell’intera libreria.

Molti utenti non sanno infatti che l’app Foto di Apple conserva una cronologia delle immagini aperte recentemente. Una funzione pensata per facilitare la navigazione e consentire di tornare velocemente a contenuti che hanno attirato l’attenzione nei giorni precedenti.

Per accedere a questa funzione basta aprire l’app Foto sul proprio iPhone e scorrere fino alle sezioni dedicate alle raccolte automatiche. Qui è possibile trovare la cartella “Visualizzati di recente”, che mostra le immagini e i video aperti negli ultimi giorni.

Si tratta di una soluzione particolarmente utile quando si ricorda di aver visto una foto, ma non si ha idea di quando sia stata scattata o salvata sul dispositivo. Invece di perdere tempo tra album, screenshot e immagini ricevute tramite app di messaggistica, è sufficiente consultare questa sezione per ritrovare rapidamente il contenuto desiderato.

Un aiuto concreto per chi usa spesso la galleria

La funzione diventa ancora più interessante per chi utilizza il proprio smartphone come archivio personale, conservando documenti fotografati, immagini di lavoro, ricevute, biglietti o contenuti salvati dai social network.

In molti casi il problema non è ricordare l’immagine, ma individuare il punto esatto in cui si trova nella libreria. La cronologia delle foto visualizzate permette di aggirare questo ostacolo e recuperare in pochi secondi ciò che si stava cercando.

Apple continua ad aggiungere piccoli strumenti che spesso passano inosservati agli utenti. Alcune funzioni sono evidenti fin dal primo utilizzo, mentre altre rimangono nascoste all’interno dell’app Foto, delle impostazioni o delle opzioni di accessibilità.

La sezione “Visualizzati di recente” rientra proprio tra quei dettagli che possono fare la differenza nella vita quotidiana. Una funzione semplice, ma capace di risolvere un problema molto comune: ritrovare rapidamente una foto che sembrava ormai scomparsa tra migliaia di immagini archiviate sul dispositivo.

La prossima volta che non riuscirai più a trovare uno scatto visto qualche giorno prima, potrebbe bastare un rapido passaggio nella cronologia delle foto visualizzate per recuperarlo senza stress e senza lunghe ricerche.