"Si possono costruire case in cemento di 120 mq in 48 ore": svela come imprenditore di 27 anni

Una casa di 120 metri quadrati pronta in appena due giorni sembra ancora fantascienza, ma in alcune parti del mondo è già diventata una soluzione concreta che potrebbe cambiare il modo di costruire nei prossimi anni.

Nel settore dell’edilizia il tempo è sempre stato uno dei problemi più difficili da affrontare. I costi aumentano, i cantieri si allungano e trovare manodopera specializzata diventa sempre più complicato. Per questo motivo l’idea di stampare una casa in cemento con una gigantesca stampante 3D non viene più vista come una curiosità tecnologica, ma come una possibile alternativa reale.

A parlarne è stato Mateo Salvatto, imprenditore argentino e cofondatore della società Grondplek, che sta lavorando su sistemi di costruzione rapida attraverso la stampa 3D del cemento. Secondo quanto spiegato dall’azienda, la cosiddetta “opera grezza” di una casa da 120 metri quadrati può essere completata in circa 48 ore grazie a una macchina enorme, larga circa 11 metri e alta 7.

Come funziona davvero la stampa 3D delle case

L’idea è molto diversa dal classico cantiere a cui siamo abituati. La macchina utilizza una miscela composta da cemento e additivi specifici che viene pompata verso una testina di stampa. Da lì il materiale viene depositato strato dopo strato, seguendo un progetto digitale.

In pratica le pareti prendono forma come accade con una normale stampante 3D, ma su scala gigantesca. La differenza è che qui non si stampano piccoli oggetti in plastica, ma strutture in calcestruzzo capaci di diventare abitazioni vere e proprie.

Naturalmente la casa non esce già pronta da abitare. La stampante realizza soltanto la struttura principale: muri, scale, pareti e alcune parti interne. Restano poi da completare impianti elettrici, rifiniture, pavimenti, infissi e tutto ciò che rende una casa realmente abitabile.

Il vero vantaggio non è solo la velocità

La rapidità è il dettaglio che colpisce di più, ma non è l’unico aspetto interessante. Secondo Grondplek questo sistema permetterebbe di ridurre anche gli sprechi di materiale, perché la macchina utilizza soltanto il cemento strettamente necessario.

C’è poi un altro elemento che nel mercato immobiliare pesa moltissimo: il possibile abbassamento dei costi. Salvatto sostiene che queste tecnologie potrebbero ridurre fino al 30% il prezzo finale di costruzione di alcune abitazioni. Una prospettiva che sta attirando l’attenzione non soltanto delle aziende private, ma anche di chi si occupa di edilizia sociale e sviluppo urbano.

Le strutture, inoltre, vengono progettate con doppie pareti e camere d’aria interne che migliorano l’isolamento termico e acustico. In alcuni casi si parla anche di proprietà antisismiche, tema particolarmente importante in molte aree del mondo.

Uno dei temi più discussi riguarda inevitabilmente il lavoro. Quando si parla di automazione molti immaginano cantieri completamente senza operai, ma la situazione è diversa.

La stampante accelera la parte più pesante e ripetitiva del lavoro, ma continua ad avere bisogno di tecnici, operatori e personale specializzato. Qualcuno deve preparare la miscela, controllare il funzionamento della macchina, supervisionare il processo e completare tutte le rifiniture finali.

Ed è proprio questo il punto che sta facendo discutere il settore: non tanto la sostituzione totale dell’uomo, quanto la trasformazione del modo in cui verranno gestiti i cantieri nei prossimi anni.

Nel frattempo la stampa 3D applicata all’edilizia continua a espandersi. Negli Stati Uniti sono già comparsi edifici commerciali realizzati con questa tecnologia, mentre in Giappone è stata stampata perfino una stazione ferroviaria in poche ore.

Fino a poco tempo fa sembrava un esperimento destinato alle fiere tecnologiche. Oggi invece il settore delle costruzioni sta iniziando a guardare queste macchine con un interesse molto più concreto. Perché quando una casa può essere costruita in due giorni, il futuro smette improvvisamente di sembrare così lontano.