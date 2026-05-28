Non buttare il vecchio Kindle dimenticato nel cassetto: con una mossa diventa l’accessorio più tecnologico della casa

Per molti utenti i vecchi Kindle sono ormai finiti nel dimenticatoio. Dopo la decisione di Amazon di interrompere il supporto ad alcuni modelli storici, tanti e-reader non possono più accedere al Kindle Store e sembrano destinati a diventare inutili. In realtà c’è un modo sorprendente per dare loro una seconda vita e trasformarli in un dispositivo ancora utilissimo in casa.

Grazie al display E-Ink, questi dispositivi hanno consumi bassissimi e possono restare accesi per ore mostrando informazioni essenziali senza incidere troppo sulla batteria.

L’idea è semplice: usare il Kindle come schermo permanente per controllare la propria casa intelligente tramite Home Assistant, una delle piattaforme open source più utilizzate per la domotica. Sul display si possono visualizzare temperatura, luci accese, meteo, telecamere, consumi energetici e stato dei dispositivi collegati.

Come trasformare il Kindle in una dashboard smart

La procedura richiede un minimo di dimestichezza tecnica, ma non è impossibile per chi ha già sperimentato con software alternativi o dispositivi smart. Il primo passaggio consiste nel cosiddetto jailbreak del Kindle, operazione che permette di sbloccare funzioni normalmente non accessibili sul lettore Amazon.

Dopo lo sblocco si può installare KUAL (Kindle Unified Application Launcher), una piattaforma che consente di eseguire applicazioni personalizzate direttamente sull’e-reader. A questo punto entra in gioco il software che collega il Kindle a Home Assistant.

Uno degli strumenti più utilizzati è hass-lovelace-kindle-screensaver, un progetto che cattura automaticamente schermate della dashboard di Home Assistant, le converte in bianco e nero e le invia via Wi-Fi al Kindle. In pratica il vecchio e-reader diventa un pannello smart sempre visibile sul comodino, sulla scrivania oppure vicino all’ingresso di casa.

Naturalmente esistono alcuni limiti. Il display E-Ink non è veloce come quello di un tablet moderno e non nasce per controlli touch avanzati o animazioni continue. Inoltre, in molte configurazioni il Kindle viene usato soprattutto come monitor passivo, quindi per visualizzare informazioni più che per impartire comandi.

Nonostante questo, il risultato può essere molto interessante soprattutto per chi desidera una dashboard discreta, elegante e a basso consumo energetico. Il vantaggio principale rispetto a un normale tablet è proprio l’autonomia: i Kindle riescono a mantenere l’immagine sullo schermo consumando pochissima energia.

Chi vuole continuare a usare il dispositivo anche per leggere ebook può inoltre installare KOReader, software alternativo molto apprezzato soprattutto sui modelli più datati. Questo programma migliora la gestione dei PDF e offre funzioni più avanzate rispetto al sistema originale Amazon.

Quello che sembrava un dispositivo ormai superato può quindi trasformarsi in un accessorio moderno e sorprendentemente utile. Invece di lasciarlo in un cassetto, un vecchio Kindle può diventare il centro di controllo perfetto per la casa intelligente.