Arriva il tasto 'forbici' su Spotify: come funzionano le "clip"

Spotify continua a spingere sul mondo dei podcast e introduce una funzione pensata per rendere più semplice la condivisione dei momenti più interessanti di un episodio.

La novità si chiama Podcast Clips e permette agli utenti di individuare una frase, una battuta o un passaggio specifico utilizzando una ricerca testuale, senza dover scorrere manualmente minuti e minuti di registrazione. La funzione è già in fase di distribuzione globale per gli utenti che utilizzano l’applicazione su smartphone, sia con account gratuiti che Premium.

L’obiettivo è chiaro: trasformare i podcast in contenuti ancora più facili da condividere. Negli ultimi anni Spotify ha investito molto nel settore, cercando di competere con piattaforme sempre più orientate ai contenuti audio e video. Con Podcast Clips, gli utenti possono selezionare una porzione precisa di un episodio e inviarla rapidamente ad amici, familiari o colleghi, senza costringerli ad ascoltare l’intero programma per arrivare al punto di interesse.

La nuova funzione è integrata direttamente nella schermata di riproduzione attraverso un’icona a forma di forbici. Una volta attivata, Spotify mostra il contenuto accompagnato dal testo trascritto e, nei podcast che supportano il formato video, anche dalle immagini. Nei programmi esclusivamente audio viene invece mostrata la sola traccia sonora.

L’utente può cercare una parola o una frase, individuare il punto esatto della conversazione e creare una clip personalizzata. Dopo aver definito l’inizio e la fine del frammento, è possibile visualizzare un’anteprima e salvare il risultato nella propria libreria. Successivamente la clip può essere condivisa tramite la funzione Messaggi di Spotify oppure attraverso altre piattaforme esterne compatibili.

Un passo avanti per la scoperta dei contenuti

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la ricerca testuale. Chi ascolta abitualmente podcast sa quanto possa essere difficile ritrovare una citazione ascoltata giorni prima o un passaggio particolarmente utile. Fino a oggi era spesso necessario ricordare il minuto preciso oppure riascoltare lunghe sezioni dell’episodio.

Con il nuovo sistema, invece, sarà possibile individuare rapidamente il contenuto desiderato attraverso parole chiave, rendendo la consultazione molto più immediata. Questo potrebbe favorire anche la diffusione dei podcast sui social network, dove i contenuti brevi e facilmente condivisibili ottengono spesso una maggiore visibilità.

Podcast Clips non arriva da sola. Negli ultimi mesi Spotify ha infatti ampliato il proprio ecosistema con diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste spicca un chatbot in grado di rispondere alle domande sugli episodi, fornendo informazioni aggiuntive sugli argomenti trattati, sugli ospiti presenti e sui contenuti discussi durante la puntata.

La piattaforma sta inoltre sperimentando strumenti che consentono la creazione di podcast personalizzati partendo da prompt testuali, documenti PDF e collegamenti web. Un’evoluzione che punta a trasformare Spotify da semplice servizio di streaming audio a piattaforma sempre più orientata alla produzione e alla distribuzione di contenuti.

L’arrivo delle Podcast Clips rappresenta quindi un ulteriore tassello di questa strategia. Rendere i podcast più facili da cercare, ritagliare e condividere significa aumentare le possibilità che un contenuto venga scoperto da nuovi ascoltatori. E in un mercato dove l’attenzione degli utenti è sempre più frammentata, la possibilità di arrivare direttamente al momento più interessante potrebbe fare la differenza.