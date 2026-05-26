Gemini Live cambia look e impara a controllare Spotify e YouTube: ecco come

Google sta trasformando Gemini Live in qualcosa di molto più vicino a un assistente personale continuo, capace di passare da una conversazione vocale a operazioni concrete dentro app e servizi senza interrompere il flusso.

Fino a poche settimane fa, l’esperienza di Gemini Live su Android era ancora piuttosto limitata. Si poteva parlare con l’AI di Google in tempo reale, fare domande o chiedere suggerimenti, ma le integrazioni effettive con altre applicazioni erano poche. Ora la situazione sta cambiando rapidamente e l’aggiornamento appena distribuito mostra chiaramente la direzione scelta da Google: rendere Gemini il centro operativo dell’intero smartphone.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Gemini Live può ora interagire con molte più “App connesse”, incluse applicazioni Google e servizi di terze parti.

La novità più evidente riguarda proprio il modo in cui Gemini Live riesce a dialogare con le app installate sul telefono. In precedenza le integrazioni disponibili erano concentrate soprattutto su strumenti come Calendario, Keep, Maps e attività di produttività base.

Adesso, invece, l’elenco si allarga parecchio. Tra le nuove integrazioni segnalate compaiono YouTube, YouTube Music, Google Home, Flights, Hotels, Workspace, strumenti shopping e perfino Spotify.

Questo significa che durante una conversazione naturale con Gemini sarà possibile, ad esempio, chiedere di cercare un volo, avviare una playlist, controllare dispositivi smart home oppure recuperare informazioni da servizi collegati senza dover aprire manualmente ogni singola applicazione.

La sensazione è che Google stia cercando di ridurre sempre di più il concetto stesso di “app separata”. L’utente parla, Gemini interpreta il contesto e decide quale servizio utilizzare dietro le quinte.

Android diventa sempre più “AI-centrico”

L’aggiornamento arriva in un momento molto particolare per l’ecosistema Android. Durante il recente Google I/O 2026, Google ha mostrato una versione di Gemini molto più aggressiva sul fronte dell’automazione e dell’interazione continua.

Non si parla più soltanto di chatbot o assistente vocale classico. Gemini sta diventando una piattaforma trasversale che vuole entrare dentro Gmail, Docs, Workspace e persino nelle operazioni quotidiane dello smartphone.

In parallelo stanno arrivando anche funzioni come Project Astra, cioè la modalità che permette all’AI di vedere ciò che appare sullo schermo o attraverso la fotocamera in tempo reale.

Mettendo insieme tutti questi tasselli, il quadro diventa abbastanza chiaro: Google vuole che Android ruoti sempre di più attorno all’intelligenza artificiale, non più solo come funzione aggiuntiva ma come interfaccia principale del sistema.

La parte interessante, però, riguarda soprattutto l’uso quotidiano. Per molti utenti la differenza non sarà tanto “parlare con l’AI”, quanto il tempo risparmiato passando meno da un’app all’altra.

Se Gemini riesce davvero a gestire promemoria, musica, itinerari, dispositivi smart e ricerca online dentro un’unica conversazione, cambia il modo stesso di usare il telefono.

Resta comunque qualche limite. Alcune funzioni dipendono ancora dal tipo di account utilizzato, dal dispositivo compatibile e dalla disponibilità geografica. Inoltre certe integrazioni stanno arrivando gradualmente e non tutti gli utenti Android le vedono già attive.

Google, però, sembra aver accelerato parecchio. E dopo anni in cui gli assistenti vocali promettevano rivoluzioni mai davvero completate, questa volta la sensazione è diversa. L’AI non sta più cercando soltanto di rispondere meglio: sta iniziando a usare davvero il telefono al posto nostro.