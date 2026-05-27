Ho buttato i soldi per un nuovo PC perché non avevo letto questo dettaglio: non fare questo errore

Il concetto di bottleneck — collo di bottiglia — descrive una situazione in cui un componente hardware non riesce a elaborare i dati alla velocità degli altri, rallentando l’intero sistema. Non è un guasto. È uno squilibrio. E comprarsi un PC nuovo senza averlo diagnosticato significa portarsi dietro lo stesso problema in una macchina più costosa.

Il caso più frequente e meno considerato riguarda la RAM. Non la quantità, ma la configurazione. Un singolo modulo da 16 GB installato in una scheda madre con quattro slot lavora in modalità single channel: il bus dati è largo 64 bit. Due moduli da 8 GB, invece, attivano il dual channel e raddoppiano la larghezza di banda a 128 bit. La capacità totale è identica, le prestazioni no. Test condotti su configurazioni gaming con GPU di fascia media mostrano un calo medio del 12% negli fps medi e del 16% nei valori minimi con un solo modulo installato, con picchi che in alcuni titoli CPU-intensivi arrivano al 22%.

L’errore è molto comune. Molte configurazioni vendute preassemblate — anche a prezzi non economici — montano un singolo banco di RAM per contenere i costi, lasciando all’utente l’onere di scoprirlo mesi dopo quando il sistema inizia a fare fatica.

Il dettaglio a cui bisogna fare attenzione quando si compra il PC

Il secondo errore sistematico è acquistare una GPU molto più potente della CPU già installata, o viceversa. Se la CPU raggiunge costantemente il 99% di utilizzo mentre la scheda grafica resta al 50-60%, la GPU non serve a nulla. L’intera catena di elaborazione si blocca sul componente più lento. Monitorare i valori di utilizzo in tempo reale durante un carico pesante — con software gratuiti come MSI Afterburner — richiede cinque minuti e dice esattamente dove si trova il problema.

C’è poi un caso contro-intuitivo che riguarda il raffreddamento. Il throttling termico — la riduzione automatica delle prestazioni per evitare il surriscaldamento — produce sintomi identici a quelli di un componente insufficiente: lentezza, cali di framerate, instabilità. Un processore che opera a temperature troppo alte può dimezzare le proprie frequenze operative senza che l’utente riceva alcun avviso esplicito. Pulire le ventole o cambiare la pasta termica, in questi casi, restituisce prestazioni che sembravano perdute — senza spendere nulla.

Un dato laterale ma rilevante: i prezzi della RAM DDR5 sono aumentati in modo significativo tra il 2025 e il 2026, con incrementi che per alcune famiglie di moduli hanno raggiunto picchi superiori al 70% su base annua, secondo le analisi di mercato di TrendForce. Chi ha rimandato un upgrade aspettandosi prezzi stabili si è trovato in una situazione peggiore. Chi invece ha comprato un PC nuovo senza verificare prima la configurazione RAM ha pagato due volte.

La diagnosi corretta richiede di guardare i dati di utilizzo dei singoli componenti sotto carico, verificare in quanti slot è installata la RAM e in quale configurazione, controllare le temperature. Tre operazioni che non costano nulla e che, nella maggior parte dei casi, indicano una soluzione molto meno drastica di un nuovo computer. Se dopo tutto questo il sistema risulta ancora insufficiente, almeno si sa con certezza cosa serve cambiare.