WWDC 2026, come seguire il keynote Apple in diretta e quali novità sono attese

L’8 giugno 2026, alle 19:00 ora italiana, Apple trasmetterà in diretta il keynote della WWDC, l’appuntamento in cui sviluppatori e utenti scopriranno le novità software destinate a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro.

Lo streaming sarà disponibile su YouTube, sulla Apple TV app e sul sito Apple Events, con la possibilità di seguire online gli annunci principali della conferenza. Come ogni anno, l’attenzione sarà concentrata sulle prossime versioni dei sistemi operativi, ma il tema più osservato sarà Apple Intelligence, soprattutto per capire quanto spazio avrà Siri dopo mesi di attese e ritardi nel confronto con l’intelligenza artificiale generativa.

YouTube, Apple TV app e sito Events: dove vedere il keynote Apple

Il modo più semplice per seguire la diretta del keynote Apple resta il canale ufficiale YouTube di Apple. Si apre da browser, smartphone, tablet, smart TV e anche dalle console compatibili con l’app di Google. È la scelta più pratica per chi non usa dispositivi Apple o vuole avviare lo streaming senza altri passaggi.

In alternativa c’è la Apple TV app, che di solito mostra l’evento in evidenza nella schermata iniziale poco prima del via: soluzione naturale per chi guarda da iPhone, iPad, Mac, Apple TV, smart TV supportate o dispositivi di streaming. La terza strada è il sito Apple Events, accessibile dai principali browser, tra cui Safari, Chrome ed Edge. Una soluzione essenziale, soprattutto da computer. “Basta avere una connessione stabile e un browser aggiornato”, ricordano spesso le pagine di supporto Apple nei giorni degli eventi. Poche mosse, nessuna registrazione.

Orari, dispositivi compatibili e consigli per evitare blocchi durante la diretta

Apple di solito pubblica il player della diretta WWDC con un po’ di anticipo rispetto al keynote. Così gli utenti possono impostare un promemoria o controllare che audio e video funzionino senza problemi. Per evitare interruzioni, meglio collegarsi qualche minuto prima, possibilmente da una rete Wi-Fi stabile, soprattutto se si guarda lo streaming in alta definizione da smart TV o computer.

Su YouTube si può attivare la notifica dell’evento, mentre nella Apple TV app il riquadro dedicato compare normalmente in home quando la trasmissione è pronta. Dal sito Apple Events, invece, il percorso è ancora più diretto: si apre la pagina ufficiale e si avvia il video. Chi segue da laptop farebbe bene a tenere il caricatore vicino. Sembra un dettaglio da poco, ma serve: le presentazioni Apple durano spesso oltre un’ora e, tra annunci software, demo e passaggi tecnici, la batteria può scendere in fretta.

Da iOS 27 alla nuova Siri: le novità attese alla WWDC 2026

Il centro della WWDC 2026 sarà il software. Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime settimane, Apple dovrebbe presentare iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, con un’attenzione particolare agli strumenti di Apple Intelligence. Il tema più seguito riguarda Siri, che potrebbe avere un’interfaccia più simile a quella di un chatbot e funzioni basate su modelli linguistici più avanzati.

Non è detto, però, che tutte le novità arrivino subito agli utenti: in passato Apple ha distribuito alcune funzioni AI a scaglioni, anche in base alla lingua e all’area geografica. Sul piano grafico, l’azienda dovrebbe continuare a rifinire il linguaggio visivo Liquid Glass, introdotto lo scorso anno, senza grandi strappi. Più probabili piccoli ritocchi ad animazioni, leggibilità e coerenza dell’interfaccia.

Un altro punto riguarda stabilità e consumi: diverse indiscrezioni indicano che i team software abbiano dedicato più tempo a correzioni di bug, prestazioni e ottimizzazione della batteria. Se sarà confermato, il messaggio sarà chiaro: meno effetto sorpresa, più affidabilità nell’uso di tutti i giorni.