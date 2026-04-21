Paul McCartney ad Apple Park: il video dietro le quinte del concerto per i 50 anni Apple

Il concerto di Paul McCartney ad Apple Park per i 50 anni dell’azienda è stato uno degli eventi più esclusivi e simbolici degli ultimi anni, e ora emerge uno sguardo più intimo su quella giornata.

Lo scorso 31 marzo, Paul McCartney si è esibito all’interno di Apple Park davanti a migliaia di dipendenti, in occasione del cinquantesimo anniversario di Apple. Un evento pensato soprattutto per chi vive quotidianamente l’azienda, lontano dai riflettori e senza una distribuzione ufficiale dei contenuti.

Proprio per questo, il nuovo video condiviso dall’artista offre qualcosa di diverso: non solo momenti del live, ma uno sguardo più ampio su una giornata che intreccia musica, memoria e storia della tecnologia.

Un concerto simbolico nel cuore di Apple

L’esibizione si è svolta sul celebre Rainbow Stage, una struttura che richiama i colori storici del logo Apple. Il contesto non è casuale: celebrare i 50 anni dell’azienda con uno dei protagonisti della musica mondiale rafforza il legame tra cultura pop e innovazione.

Apple non ha diffuso registrazioni ufficiali complete del concerto, scelta che conferma come l’evento fosse pensato prima di tutto come momento interno. Nei giorni successivi sono circolati online alcuni frammenti, ma sempre in forma non ufficiale e limitata.

Il dietro le quinte raccontato da McCartney

Il video condiviso mostra invece un lato più personale della visita. Oltre alla performance, si vedono momenti trascorsi all’interno del campus e passaggi legati alla mostra dedicata ai 50 anni di Apple, che ripercorre le tappe più importanti dell’azienda.

Tra i ricordi più interessanti c’è quello legato a Steve Jobs, quando McCartney racconta di aver ricevuto uno dei primi iPhone. Un episodio che restituisce bene il rapporto diretto tra artisti e tecnologia, e il modo in cui Apple ha spesso dialogato con il mondo creativo.

Apple, musica e memoria condivisa

Nel racconto emerge anche un riferimento a una celebre immagine dei Beatles, riportata alla luce in occasione dell’arrivo del catalogo della band su iTunes. Un dettaglio che lega ancora una volta Apple alla storia della musica, non solo come piattaforma ma come parte attiva nella sua diffusione.

Questi richiami costruiscono una narrazione che va oltre il singolo evento. Apple non celebra solo un anniversario aziendale, ma un percorso che attraversa tecnologia, intrattenimento e cultura, mantenendo un dialogo continuo con artisti e contenuti.

Un evento esclusivo che resta interno, ma racconta molto

Il video dietro le quinte non trasforma il concerto in un prodotto pubblico completo, ma offre abbastanza elementi per capire il significato dell’evento. Più che uno show tradizionale, è stato un momento simbolico pensato per chi fa parte dell’azienda.

Ed è proprio questa dimensione a renderlo interessante: un racconto non filtrato completamente dalla comunicazione ufficiale, che lascia intravedere il lato più umano e celebrativo di Apple, tra storia, musica e identità.