John Travolta debutta alla regia con “Propeller One-Way Night Coach” su Apple TV

John Travolta porta Propeller One-Way Night Coach su Apple TV oggi, 29 maggio 2026, e firma negli Stati Uniti il suo debutto alla regia.

Parte da una storia familiare, ispirata al suo libro per ragazzi del 1997, per raccontare il fascino del volo e quel momento in cui l’infanzia comincia ad aprirsi al mondo. L’attore americano, volto di film entrati nell’immaginario popolare come Grease e Pulp Fiction, sceglie per la sua prima volta dietro la macchina da presa un progetto piccolo, personale, lontano dal film costruito soltanto sul nome della star. Qui Travolta è regista, sceneggiatore, produttore e narratore. C’è, si sente, ma senza prendersi tutta la scena.

Dal libro per ragazzi del 1997 al film su Apple TV

Propeller One-Way Night Coach nasce da un libro pubblicato da John Travolta nel 1997, pensato per i più giovani e legato a una delle sue passioni più note: l’aviazione. Travolta, che negli anni ha parlato spesso del suo rapporto con gli aerei e con il pilotaggio, riprende quella storia quasi trent’anni dopo e la porta sullo schermo, ora su Apple TV. Il tono resta quello del racconto d’avventura e di crescita. Non un grande film d’azione, quindi. E nemmeno un’operazione nostalgica urlata. Piuttosto una storia raccolta, con il passo di un ricordo personale rimesso in movimento.

Nel film Travolta presta anche la voce narrante, accompagnando il viaggio del protagonista senza mettersi al centro dell’inquadratura. Nel cast ci sono Clark Shotwell, al debutto nel ruolo del giovane Jeff, Kelly Eviston-Quinnett nei panni della madre, Ella Bleu Travolta e Olga Hoffmann. La presenza della figlia dell’attore aggiunge una sfumatura familiare alla produzione, ma il film, almeno nelle intenzioni indicate da Apple, resta concentrato sul percorso del ragazzo e sulla sua educazione al viaggio. “È una storia che guarda al volo come promessa”, ha spiegato Apple nella descrizione ufficiale del titolo, collocandolo nella cosiddetta golden age dell’aviazione.

Aviazione, memoria e formazione nel viaggio del giovane Jeff

La storia segue Jeff, un ragazzo con la passione per gli aeroplani, in viaggio con la madre attraverso gli Stati Uniti verso Hollywood. All’inizio sembra un semplice trasferimento. Poi diventa altro: scali, incontri, deviazioni, piccole scoperte. Il film lavora sui dettagli, quasi da album di famiglia. Le hostess in uniforme, i passeggeri eleganti, i pasti serviti a bordo, la prima classe vista da lontano come un posto a parte. È lì che costruisce il suo mondo, più che sulla tensione della trama. Nel rumore dei motori, nei corridoi stretti, nello sguardo di un ragazzo che capisce poco alla volta quanto il mondo sia più grande della sua stanza.

L’ambientazione nell’età d’oro dell’aviazione permette a Travolta di raccontare il volo non solo come un mezzo per spostarsi, ma come un’esperienza che cambia il modo di guardare sé stessi. Il giovane Jeff osserva gli aerei con meraviglia, ma il film sembra interessato soprattutto a ciò che succede tra una partenza e un arrivo: una frase sentita per caso, una paura tenuta dentro, l’emozione di avvicinarsi a Los Angeles e a un futuro ancora tutto da capire. Ne esce un racconto familiare dal passo morbido, attraversato da una malinconia misurata. Per Travolta, più che un esordio da regista pensato per stupire, Propeller One-Way Night Coach sembra il ritorno a una storia privata mai davvero lasciata a terra.