Apple prepara la svolta GenAI: cosa anticipa il nuovo sottodominio prima della WWDC 2026

Apple ha registrato nelle ultime ore il sottodominio genai.apple.com. La traccia è comparsa online a poche settimane dalla WWDC 2026 dell’8 giugno e viene letta come un segnale piuttosto chiaro: il keynote dovrebbe ruotare attorno a intelligenza artificiale, Siri e ai prossimi passi di Apple Intelligence.

La scoperta, segnalata da MacRumors e ripresa da AppleInsider, arriva in un momento delicato per Cupertino, che si prepara alla conferenza sviluppatori più osservata degli ultimi anni dopo mesi di rinvii e promesse sull’AI generativa rimaste finora solo in parte sulla carta.

genai.apple.com, il dettaglio tecnico che accende l’attesa prima del keynote

Il nuovo indirizzo genai.apple.com si lascia raggiungere solo fino a un certo punto: provando a caricarlo compare un messaggio di connection timeout, diverso dal classico errore che si vede quando un sottodominio non esiste o è stato scritto male. In parole semplici, Apple avrebbe già riservato quel nome, ma senza collegarlo ancora a una destinazione pubblica definitiva.

Un dettaglio minimo, da addetti ai lavori, ma che pesa. Anche perché la società, come spesso fa alla vigilia dei grandi appuntamenti, non ha commentato la scoperta e continua a tenere il massimo riserbo sul programma della WWDC 2026. Il keynote dell’8 giugno, in diretta da Apple Park, dovrà fissare la linea software dei prossimi dodici mesi, con i nuovi sistemi operativi e, con ogni probabilità, una parte importante dedicata alla strategia GenAI.

Siri, Gemini e Apple Intelligence: il vero banco di prova alla WWDC 2026

Il nodo più atteso resta Siri. Apple aveva promesso un assistente più personale, più legato al contesto e capace di muoversi dentro le app, ma negli ultimi due anni i ritardi si sono accumulati. Secondo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, il nuovo sistema potrebbe contare anche sul supporto di Google Gemini per alcune funzioni avanzate, pur restando dentro l’esperienza di Apple Intelligence.

Per Cupertino è un passaggio delicato: deve recuperare terreno rispetto a Google, OpenAI e Microsoft senza rinunciare alla sua linea su privacy e controllo dell’ecosistema. Nelle ultime settimane più di un analista l’ha riassunta così: la sfida non è aggiungere chatbot, ma farli funzionare davvero dove servono. Tradotto: meno effetto vetrina, più strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Messaggi, calendario, email, ricerche locali. Roba concreta.

Visual Intelligence, Foto e provider esterni: dove Apple può cambiare passo

Tra le novità attese alla WWDC 2026 ci sarebbero anche un accesso più immediato a Visual Intelligence dall’app Fotocamera e nuovi strumenti per Foto, con funzioni AI pensate per ritocchi, riconoscimento degli elementi e interventi guidati sulle immagini. Resta da capire quanto di tutto questo arriverà subito e quanto, invece, verrà distribuito più avanti con aggiornamenti successivi. C’è poi un altro fronte osservato con attenzione: la possibile apertura ai provider AI di terze parti.

Apple potrebbe consentire agli utenti di scegliere quale servizio usare per rispondere a richieste più complesse o per gestire attività che oggi ricadrebbero su Apple Intelligence. Sarebbe una svolta non da poco, anche alla luce delle pressioni regolatorie in Europa e della concorrenza nel mercato dell’AI generativa. Da solo, il sottodominio appena emerso non basta a confermare i contenuti del keynote. Ma una direzione la indica. E stavolta Apple sembra voler arrivare sul palco con qualcosa di più di una promessa.