Google Maps, perché è fondamentale aprirlo prima di mettersi in macchina: così si guida molto più velocemente

Il traffico cambia continuamente e bastano pochi secondi per capire se conviene modificare percorso o orario di partenza.
Incidenti, lavori stradali, code improvvise o rallentamenti possono trasformare un tragitto di dieci minuti in una perdita di tempo molto più lunga. Ed è qui che entra in gioco una delle funzioni più sottovalutate di Google Maps.
Come funziona davvero il traffico in tempo reale su Google Maps
La funzione traffico di Google Maps si basa sui dati raccolti dagli smartphone degli utenti. Quando la localizzazione è attiva, i telefoni inviano informazioni anonime sulla velocità e sugli spostamenti lungo le strade.
Se molte persone stanno avanzando lentamente nello stesso punto, il sistema interpreta automaticamente quella situazione come traffico intenso. Se invece i dispositivi si muovono rapidamente, la strada viene segnalata come libera e scorrevole.
A queste informazioni si aggiungono le segnalazioni manuali degli utenti, che possono indicare incidenti, cantieri, corsie chiuse o altri problemi lungo il percorso. In alcuni casi vengono integrati anche dati provenienti da enti pubblici e sensori stradali.
Grazie all’intelligenza artificiale e allo storico accumulato negli anni, Google Maps riesce anche a prevedere il traffico in base all’orario, al giorno della settimana e alle abitudini degli automobilisti.
Come attivare la funzione traffico su Google Maps
Molti non lo sanno, ma questa funzione non sempre è visibile automaticamente appena si apre l’app.
Per attivarla bastano pochi secondi. È sufficiente aprire Google Maps e premere sull’icona dei livelli in alto a destra, quella con i quadrati sovrapposti. A quel punto bisogna selezionare la voce “Traffico” nella sezione dedicata ai dettagli della mappa.
Da quel momento le strade cambiano colore in base alla situazione reale della viabilità:
- verde per traffico scorrevole;
- arancione per rallentamenti moderati;
- rosso per traffico intenso;
- rosso scuro per code molto pesanti.
Il vantaggio pratico è immediato. Anche chi percorre sempre la stessa strada può evitare imprevisti scegliendo percorsi alternativi oppure anticipando leggermente la partenza.
Molte persone partono ogni giorno alla stessa ora convinte di trovare condizioni simili. In realtà basta un piccolo incidente o un cantiere improvviso per cambiare completamente la situazione.
Controllare Google Maps prima di salire in macchina permette invece di avere una fotografia quasi in tempo reale delle condizioni del traffico.
Questo significa meno stress, meno tempo perso in coda e una maggiore possibilità di arrivare puntuali a lavoro, a scuola o agli appuntamenti.
Anche pochi minuti risparmiati ogni giorno, sommati nell’arco di settimane e mesi, possono fare una differenza molto più grande di quanto si pensi.