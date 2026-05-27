Lidl porta a casa il Cinema: soundbar professionale 3D a un prezzo folle, ne voglio almeno 2 a casa

La soundbar in questione è una configurazione 2.0 — due canali, nessun subwoofer separato — con 180 watt di potenza dichiarata. Il suono tridimensionale è simulato digitalmente tramite le tecnologie Dolby Atmos e DTS Virtual:X, il che significa che non ci sono altoparlanti rivolti verso il soffitto né unità posteriori: la spazialità è un effetto di elaborazione del segnale, non di fisica acustica.

Per stanze piccole e medie, e per chi viene direttamente dagli altoparlanti integrati in un televisore, la differenza rimane percepibile. Chi invece si aspetta effetti surround paragonabili a un sistema 5.1 reale troverà i limiti di questa soluzione soprattutto su contenuti con audio molto direzionale.

Lidl presenta la soundbar professionale a prezzo ridotto

Sul piano della connettività, il modello è ben equipaggiato per il prezzo. HDMI eARC con supporto CEC permette di controllare la soundbar direttamente con il telecomando del televisore, eliminando il problema del doppio dispositivo. Ci sono anche Bluetooth 5.3, ingresso USB e presa aux. L’equalizzatore include sei preset, tra cui un nachtmodus — modalità notte — che riduce i picchi delle frequenze basse e alte: utile per film d’azione in ore serali senza disturbare chi dorme.

Un dato laterale interessante: le soundbar 2.0 con Dolby Atmos virtuale di marchi come Samsung, LG o Hisense si posizionano generalmente tra i 120 e i 200 euro nella stessa fascia di prestazioni. Il prezzo Lidl si colloca quindi sotto la media di mercato per categoria e marca.

Chi non ha un punto vendita Lidl raggiungibile o preferisce l’acquisto online trova sul mercato una valida alternativa nella Philips TAB5309/10, disponibile a circa 92 euro rispetto a un prezzo di listino originale di 199,99 euro del 2024. La differenza strutturale è rilevante: si tratta di un sistema 2.1 con subwoofer fisico separato e 120 watt RMS. Meno watt totali rispetto alla Sharp, ma con un subwoofer reale che produce basse frequenze fisicamente, senza simulazione digitale. La connettività include HDMI ARC, Bluetooth 5.4 e controllo via app.

Il confronto tra le due rivela qualcosa di contro-intuitivo: la Sharp ha 180 watt e nessun subwoofer, la Philips ha 120 watt e il subwoofer. Il dato grezzo della potenza non dice quasi nulla sulla resa percepita del basso — che dipende molto di più dalla presenza o assenza di un altoparlante dedicato alle frequenze gravi. Un sistema 2.1 da 120 watt con subwoofer produce tipicamente un impatto fisico sul basso più convincente di una soundbar 2.0 da 180 watt che simula le stesse frequenze.

L’offerta Lidl è disponibile a partire dal 26 maggio solo nelle filiali fisiche, senza acquisto online. Considerando che le promozioni Lidl sull’elettronica si esauriscono spesso nel giro di pochi giorni per disponibilità limitata, la finestra utile è stretta. Il prezzo di 99,99 euro resta comunque al di sotto di quanto si spende normalmente per una soundbar di marca con Dolby Atmos certificato.

La Sharp non ha connettività Wi-Fi né supporto per piattaforme di streaming audio in rete. Per chi usa già un televisore smart con app integrate, questo non è un limite. Per chi volesse integrare la soundbar in un ecosistema audio multi-room, la scelta richiederebbe dispositivi di altra fascia.