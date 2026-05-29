Ancora una grave allerta da Gmail per questi dispositivi: bisogna arginare il danno

Gli utenti stanno segnalando schermi che sfarfallano, testo che scompare e in alcuni casi schermi completamente bianchi. Il problema colpisce in modo più marcato i tablet e i foldable Samsung, tra cui il Galaxy Tab S9 e i dispositivi della serie Z Fold. Non si tratta di un malfunzionamento isolato: le segnalazioni continuano ad accumularsi sui forum di supporto Google, su Reddit e su X, con decine di thread aperti da utenti che descrivono la stessa esperienza.

Il responsabile del problema è Android System WebView, un componente di sistema preinstallato su Android che le app usano per visualizzare contenuti web direttamente al loro interno. Gmail lo utilizza per mostrare le email nel formato che normalmente si vede su un browser desktop, adattato alle dimensioni dello schermo del dispositivo. Quando WebView presenta un’anomalia di rendering, l’interfaccia di Gmail si rompe — ma l’email in sé continua ad arrivare e a essere memorizzata correttamente sul server. Il problema è visivo e di interazione, non di ricezione.

Google, problemi segnalati dagli utenti

L’analisi punta a un problema di rendering dei contenuti piuttosto che di recapito: soluzioni temporanee come la rotazione dello schermo sembrano forzare il re-rendering dell’interfaccia e ripristinare momentaneamente la leggibilità. È un comportamento che conferma la natura del bug, ma non lo risolve.

Il caso non si limita ai dispositivi Samsung. Un utente ha segnalato lo stesso problema su un Lenovo Tab M9, il che supporta la teoria che il bug sia legato al rendering di Gmail su schermi di dimensioni maggiori in generale, non a un modello specifico. I tablet con display più ampi e i foldable — che alternano tra formato compatto e schermo esteso — sono i dispositivi più esposti perché richiedono adattamenti di rendering più complessi rispetto agli smartphone tradizionali.

I workaround disponibili al momento sono parziali. È possibile tentare di svuotare la cache di Android System WebView o disinstallare gli aggiornamenti recenti del componente, poiché uno di essi è potenzialmente la causa del malfunzionamento. La rotazione manuale dello schermo tra modalità verticale e orizzontale può ripristinare temporaneamente la visualizzazione. Nessuna di queste soluzioni è definitiva.

Parallelamente al bug di rendering, a maggio 2026 è emerso un secondo problema distinto che colpisce Gmail su Android. L’app rifiuta di autenticare account Microsoft 365 ed Exchange Online, bloccando l’accesso alla posta di lavoro sui telefoni. Il bug ha colpito utenti con dispositivi Pixel 7, 8, 9, 10, Samsung S24, Sony Xperia, OnePlus, Xiaomi e Motorola. Un consulente IT ha riferito che il problema stava interessando oltre 500 utenti finali distribuiti in 50 aziende. I due bug hanno origini diverse ma coesistono nello stesso periodo, aumentando il grado di esposizione per chi usa Gmail in ambito professionale.

Google è a conoscenza di entrambi i problemi, ma non ha ancora rilasciato un aggiornamento correttivo né comunicato una data prevista per la risoluzione. Nonostante la segnalazione ufficiale e l’escalation interna, non c’è ancora alcuna indicazione su quando gli utenti possano aspettarsi una correzione.

Un dettaglio che emerge dai forum degli utenti Samsung: il problema del rendering legato a WebView non è del tutto nuovo. Varianti dello stesso malfunzionamento erano già state segnalate nei mesi precedenti su alcuni modelli della serie Galaxy S, con tentativi di fix che in alcuni casi hanno smesso di funzionare dopo pochi giorni. La domanda che rimane aperta è se il bug attuale sia la stessa anomalia mai completamente risolta, o un’istanza nuova dello stesso componente critico.