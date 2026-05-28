PlayStation 5 in 3D su Apple Vision Pro: la prova dell’app Portal

AppleInsider ha messo alla prova Portal Remote Play, un’app per Apple Vision Pro che consente ai giocatori PlayStation 5 di portare i titoli della console Sony dentro il visore Apple.

In gioco ci sono funzioni non banali, dal 3D stereoscopico all’upscaling 4K, pensate per rendere più comodo giocare lontano dal televisore di casa. La prova, firmata da Wesley Hilliard, racconta un’esperienza ancora per pochi, ma interessante per chi ha già Vision Pro e cerca un modo diverso per usare la propria libreria PS5.

Streaming PS5 su Vision Pro: come funziona Portal Remote Play

Portal Remote Play permette di collegarsi alla PlayStation 5 in remoto e vedere il gioco su Apple Vision Pro, ma anche su iPhone e iPad. La versione gratuita arriva a 1080p e 60 fps: abbastanza per partite senza troppe pretese, o semplicemente per lasciare libero il televisore principale. Il salto vero, però, arriva con le funzioni premium. Secondo la prova di AppleInsider, l’app può gestire anche servizi di cloud gaming PlayStation e Xbox, oltre ai collegamenti UVC tramite developer strap Apple.

Hilliard mette subito un punto fermo: giocare su un buon impianto di casa, con audio e video all’altezza, resta la scelta migliore. Ma definisce Vision Pro con Portal “una seconda opzione molto vicina”. Non un rimpiazzo del salotto, insomma. Più una soluzione credibile quando si gioca in camera, nello studio o quando la TV è già occupata.

4K upscaling, 3D stereoscopico e limiti tecnici dell’esperienza

La parte più curiosa della prova riguarda le funzioni avanzate: upscaling 4K basato su GPU, conversione in 3D stereoscopico con una mappa di profondità generata dall’intelligenza artificiale, uscita HDR, modalità immersiva con schermo di grandi dimensioni e aumento del frame rate fino a 120 fps grazie a elaborazioni di machine learning. Non tutto, però, fila liscio. AppleInsider segnala che attivare insieme 3D e Super Frame Rate può far andare in crash Apple Vision Pro.

Un limite tecnico da non ignorare. Con upscaling 4K e 3D accesi insieme, invece, l’esperienza resta stabile e d’impatto, anche se non perfetta. Su Minecraft, usato per il test, l’interfaccia sembra più vicina allo spettatore e gli ambienti guadagnano profondità. L’effetto, però, va dosato: “meno è meglio”, ha spiegato Hilliard parlando dello slider dedicato. Anche Lego Batman ne esce bene, soprattutto nei dettagli dei mattoncini e nella separazione tra i vari piani dell’immagine.

Prezzi dell’abbonamento e valore reale per chi gioca su console Sony

Il punto più delicato resta il prezzo. Le funzioni premium di Portal costano 5,99 dollari al mese, 59,99 dollari l’anno oppure 199,99 dollari per l’accesso a vita. Non poco, anche perché bisogna già avere una PS5, una connessione domestica solida e, naturalmente, un Apple Vision Pro, prodotto ancora caro e poco diffuso. Per chi gioca spesso in remoto, però, un senso può averlo.

Lo streaming gratuito copre le esigenze di base; l’abbonamento aggiunge ciò che rende davvero particolare l’app, cioè il gioco PS5 in 3D su Vision Pro. Resta una proposta da appassionati, non da grande pubblico. Ma mostra bene cosa può fare il visore Apple quando gli sviluppatori ne usano davvero le possibilità. E, mentre i giochi nativi per visionOS restano ancora pochi, Portal prova a riempire quel vuoto con qualcosa di concreto.