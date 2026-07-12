Ti sei mai chiesto perché alcuni dispositivi come gli smartwatch non hanno porte USB? C'è un motivo preciso

Ti sei mai chiesto perché alcuni dispositivi come gli smartwatch non hanno una porta USB? Il motivo c’è, ed è molto concreto.

Anche nel 2026 gli orologi di Apple, Samsung, Fitbit e altri marchi continuano a usare caricatori proprietari invece della USB-C. Inserire quel connettore in una cassa da polso, infatti, vorrebbe dire togliere spazio alla batteria, complicare l’impermeabilità e limitare il lavoro dei progettisti, come emerge dall’analisi pubblicata il 3 luglio dal quotidiano vietnamita Thanh Niên e dalle valutazioni degli analisti del settore.

Il limite fisico: impermeabilità, ingombri e batterie in casse sempre più compatte

La domanda viene naturale: se telefoni, tablet, auricolari e console portatili usano ormai la USB-C, perché non metterla anche sugli smartwatch? La risposta sta tutta nelle dimensioni. Dentro un orologio intelligente devono entrare schermo, batteria, sensori biometrici, antenne, motore aptico e circuiti di ricarica. Il tutto in pochi centimetri quadrati, spesso in casse sottili, curve e da 40 o 45 millimetri. Una porta USB-C avrebbe bisogno di spazio, rinforzi e guarnizioni. E su un dispositivo così piccolo ogni millimetro pesa.

Poi c’è l’impermeabilità, che per uno smartwatch non è un dettaglio. Lo si usa in piscina, sotto la pioggia, durante lo sport. Ogni apertura nella scocca diventa un punto delicato: si può proteggere, certo, ma porta con sé più costi, più complessità e qualche rischio in più con il passare del tempo. Per questo molti produttori scelgono basi magnetiche, contatti esterni o sistemi a induzione. Niente fessure vere nel corpo dell’orologio. Meno comodo per chi viaggia con troppi cavi, ma più sicuro per chi deve costruire un dispositivo piccolo, resistente e pieno di componenti.

Perché ogni marchio difende dock magnetici e pin proprietari

Chi ha un Apple Watch lo sa bene: non può ricaricarlo con il caricatore di un Galaxy Watch. E anche Fitbit, nel corso degli anni, ha usato soluzioni diverse tra modelli della stessa famiglia. Il risultato è evidente: un cavo in più sul comodino, nello zaino o in ufficio. Spesso proprio quello che si dimentica a casa.

La scelta, però, non nasce solo dalla volontà di vendere accessori. Gli smartwatch non hanno forme standard come gli smartphone. Cambiano curvature, materiali, fondelli, sensori e disposizione interna dei componenti. I pin pogo possono essere messi in punti precisi, i dock magnetici aiutano ad agganciare bene l’orologio, la ricarica wireless permette casse più pulite. In pratica ogni azienda costruisce il sistema di ricarica attorno al proprio modello, non il contrario. Come ricordano da tempo gli analisti del settore wearable, non è solo una questione commerciale: il caricatore finisce per diventare parte della struttura tecnica dell’orologio.

Standard universale o innovazione: il difficile equilibrio tra comodità, rifiuti elettronici e nuove tecnologie di ricarica

La richiesta di uno standard universale resta forte. Servirebbe a ridurre i rifiuti elettronici e a semplificare la vita agli utenti. L’Unione europea ha già imposto la USB-C come caricatore comune per molte categorie di dispositivi portatili, dagli smartphone ai tablet. Gli smartwatch, però, sono un caso più difficile. Al momento non esiste uno standard maturo e condiviso pensato davvero per gli orologi intelligenti.

Nemmeno la ricarica wireless risolve tutto. È comoda, ma spesso più lenta, consuma più energia e richiede che l’orologio sia messo esattamente nella posizione giusta. Basta appoggiarlo male la sera per trovarlo scarico al mattino. Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca presso International Data Corporation, ha avvertito che imporre per legge uno standard già esistente potrebbe “soffocare l’innovazione”, con effetti peggiori per consumatori e istituzioni rispetto alla convivenza con più caricabatterie diversi.

La strada più probabile, quindi, non è vedere a breve la USB-C sugli smartwatch. Più realistico immaginare un sistema comune pensato apposta per il polso: veloce, affidabile, accessibile e meno legato ai singoli marchi. Per ora, però, il piccolo cavo magnetico resta una delle rinunce pratiche da accettare in cambio di orologi sottili, resistenti all’acqua e pieni di sensori.