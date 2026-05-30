Xiaomi rivoluziona la casa: i nuovi elettrodomestici smart a prezzi stracciati

Xiaomi continua ad allargare il proprio ecosistema tecnologico e, accanto ai nuovi smartphone presentati nelle ultime settimane, porta sul mercato una nuova generazione di dispositivi.

L’obiettivo è rafforzare la strategia “Human × Car × Home”, un progetto che punta a creare un ambiente in cui persone, abitazione e dispositivi dialogano in modo sempre più integrato.

La nuova gamma comprende televisori Mini LED, robot aspirapolvere, frigoriferi, climatizzatori e lavasciuga intelligenti, tutti progettati per essere controllati da remoto attraverso un’unica piattaforma digitale.

Tra le novità più interessanti spicca il nuovo Robot Vacuum H50 Pro, un aspirapolvere robotizzato che promette una pulizia più precisa grazie a una potenza di aspirazione fino a 15.000 Pa. Xiaomi ha introdotto un sistema con doppi bracci estensibili per raggiungere gli angoli più difficili della casa e una doppia spazzola studiata per ridurre l’accumulo di capelli e peli.

Il dispositivo utilizza una navigazione laser di ultima generazione combinata con sensori capaci di rilevare ostacoli con elevata precisione. Quando incontra un tappeto, il robot è in grado di sollevare automaticamente i panni per il lavaggio e aumentare la forza di aspirazione. A completare il sistema c’è una stazione multifunzione che svuota il contenitore della polvere, lava gli accessori e li asciuga con aria calda.

Lavatrice e asciugatrice insieme con consumi ridotti

Per il settore lavanderia debutta la nuova Mijia Front Load Washer Dryer da 8 chilogrammi. Il modello è stato progettato per ridurre i consumi energetici rispetto agli standard europei e integra oltre trenta programmi di lavaggio.

Tra le funzioni più interessanti c’è un trattamento con vapore ad alta temperatura che punta a eliminare batteri e allergeni dai tessuti. Sensori intelligenti monitorano inoltre l’umidità dei capi durante l’asciugatura, interrompendo automaticamente il ciclo quando gli indumenti risultano pronti, evitando così sprechi energetici e possibili danni ai tessuti.

La nuova linea comprende anche il frigorifero Side-by-Side Mijia da 621 litri. Lo spazio interno è suddiviso tra frigorifero e congelatore attraverso numerosi scomparti pensati per organizzare meglio gli alimenti. Il sistema di raffreddamento utilizza una tecnologia a doppio inverter che distribuisce il freddo in modo uniforme e contribuisce a mantenere costante la temperatura.

Attraverso l’app Xiaomi Home è possibile ricevere notifiche in tempo reale, ad esempio quando una porta viene lasciata aperta troppo a lungo, evitando inutili dispersioni energetiche.

Sul fronte della climatizzazione arrivano invece i nuovi Mijia Air Conditioner GentleAir. Disponibili in diverse potenze, utilizzano micro-fori nei deflettori per diffondere l’aria in modo più delicato rispetto ai tradizionali getti diretti. Xiaomi dichiara tempi rapidi sia per il raffrescamento sia per il riscaldamento degli ambienti, oltre a un sistema intelligente che ottimizza automaticamente i consumi energetici.

TV Mini LED fino a 98 pollici per il salotto del futuro

L’intrattenimento domestico passa invece dalla nuova Xiaomi TV S Mini LED Series 2026. La gamma comprende modelli da 55 fino a 98 pollici e utilizza pannelli QD-Mini LED capaci di raggiungere elevati livelli di luminosità e una riproduzione cromatica particolarmente ampia.

I televisori sono pensati anche per il gaming grazie a frequenze di aggiornamento elevate che, nei modelli più grandi, possono arrivare fino a 288 Hz in modalità dedicata. Sul fronte audio non manca il supporto alle principali tecnologie immersive come Dolby Audio, DTS e, nei modelli superiori, Dolby Atmos. Il sistema operativo è Google TV con compatibilità integrata per Google Cast e Apple AirPlay.

Un’unica app per controllare tutta la casa

Il vero elemento che accomuna tutti questi prodotti è l’integrazione nell’ecosistema Xiaomi Home. Attraverso l’applicazione è possibile monitorare lo stato dei dispositivi, modificare impostazioni, ricevere notifiche e installare aggiornamenti software direttamente da remoto.

Una strategia che conferma la volontà del gruppo cinese di trasformare la casa in un ambiente sempre più interconnesso, dove televisori, elettrodomestici e sistemi di climatizzazione lavorano insieme all’interno di un’unica piattaforma digitale.