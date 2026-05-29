Age of Empires II: Definitive Edition arriva su macOS: il classico strategico debutta sui Mac Apple Silicon

Age of Empires II: Definitive Edition arriva finalmente su macOS in versione nativa, una novità importante per chi usa un Mac Apple Silicon e aspettava da anni un supporto diretto.

Il classico strategico è disponibile su Mac senza soluzioni intermedie, grazie alla pubblicazione curata da Feral Interactive su Steam e Feral Store. Il debutto pesa soprattutto perché riguarda uno dei titoli più longevi e riconoscibili del catalogo Microsoft, ora accessibile anche agli utenti macOS con un’esperienza pensata per l’hardware Apple Silicon.

Debutto su Steam e Feral Store: prezzo, disponibilità e Mac App Store in arrivo

L’annuncio era arrivato a fine aprile. Ora il gioco c’è davvero: Age of Empires II: Definitive Edition per Mac si può acquistare su Steam e sullo store ufficiale di Feral Interactive al prezzo di 34,99 dollari. La versione disponibile è pensata per i Mac con chip Apple Silicon, quindi per i modelli più recenti basati su architettura Arm.

Come comunicato da Feral e riportato da 9to5Mac, anche i DLC sono già acquistabili su entrambe le piattaforme. Per il Mac App Store, invece, bisognerà aspettare ancora: una versione dedicata è in lavorazione e dovrebbe arrivare più avanti nel corso dell’anno. Per molti utenti Mac è comunque una novità concreta. Si compra, si scarica, si installa. E si gioca, senza passaggi complicati.

Apple Silicon, grafica 4K e colonna sonora rimasterizzata: cosa cambia per i giocatori Mac

Quella per macOS non è una semplice conversione. Feral Interactive parla di una versione nativa per Apple Silicon, con grafica 4K, colonna sonora rimasterizzata, nuove animazioni e aggiornamenti pensati per riportare al presente un gioco nato, nella sua forma originale, alla fine degli anni Novanta. La sostanza resta quella che i fan conoscono bene: risorse da raccogliere, economia da far crescere, eserciti da preparare e battaglie da gestire con lucidità.

A cambiare è il modo in cui tutto questo appare sui Mac di oggi, dagli iMac ai MacBook Pro. “La Definitive Edition porta su Mac l’esperienza completa e aggiornata”, ha spiegato Feral nella comunicazione di lancio, sottolineando soprattutto il lavoro fatto per i chip Apple. Un punto importante, perché negli ultimi anni la compatibilità dei videogiochi con macOS è diventata una questione sempre più sentita tra gli utenti Apple.

Campagne, espansioni e multiplayer cooperativo: tutti i contenuti inclusi al lancio

Il pacchetto base di Age of Empires II: Definitive Edition comprende tre espansioni: Lords of the West, Dynasties of India e Dawn of the Dukes, ognuna con nuove civiltà e campagne. A queste si affianca una lista ampia di contenuti acquistabili a parte, compreso il più recente The Last Chieftains, ambientato tra storia medievale e folklore nei territori del Sud America. I giocatori possono affrontare campagne in singolo ispirate a figure storiche, oppure scegliere la modalità Skirmish contro un massimo di otto avversari, online o offline.

C’è anche il multiplayer cooperativo tra utenti Mac, con scenari storici pensati per il gioco di squadra. Per chi si avvicina alla serie per la prima volta, Feral ha pubblicato anche una guida introduttiva. Una mano utile, perché Age of Empires II resta accessibile, ma sotto la superficie chiede ritmo, memoria e scelte rapide. Anche per questo, dopo tanti anni, continua a richiamare nuovi giocatori.