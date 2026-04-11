Mac sempre più da gaming: Cronos The New Dawn arriva il 28 aprile con supporto nativo Apple Silicon

Il mondo del gaming su Mac continua a crescere con segnali sempre più concreti e l’arrivo di nuovi titoli nativi dimostra che qualcosa sta davvero cambiando nell’ecosistema Apple.

Il prossimo passo arriva con Cronos: The New Dawn, gioco survival horror sviluppato da Bloober Team, che sarà disponibile su Mac a partire dal 28 aprile 2026. Non si tratta di una semplice conversione, ma di una versione pensata per funzionare in modo nativo sui dispositivi con Apple Silicon.

È un dettaglio che fa la differenza, perché indica una direzione precisa: sempre più sviluppatori stanno iniziando a trattare il Mac come una piattaforma reale su cui investire, e non solo come un adattamento secondario.

Un gioco già affermato che arriva su Mac

Cronos: The New Dawn non è un titolo nuovo. Il gioco è stato lanciato nel 2025 su console e PC, ottenendo buoni riscontri grazie a un’impostazione survival horror con elementi narrativi e ambientazioni post-apocalittiche.

L’esperienza ruota attorno a un mondo devastato, in cui il protagonista deve affrontare creature mutate e viaggiare nel tempo per recuperare risorse e informazioni. Un mix tra azione, tensione e strategia che lo ha reso uno dei progetti più interessanti dello studio negli ultimi anni.

Il fatto che arrivi ora su macOS non è casuale, ma parte di una strategia più ampia che coinvolge l’intero settore.

Supporto nativo Apple Silicon: cosa significa davvero

La versione Mac del gioco sfrutterà tecnologie come MetalFX Upscaling e il supporto al ray tracing, progettate per migliorare prestazioni e qualità visiva sui chip Apple.

In pratica, questo significa che il gioco non gira attraverso emulazione o adattamenti pesanti, ma è ottimizzato per funzionare direttamente sull’hardware Apple. Il risultato atteso è una maggiore fluidità, tempi di caricamento più rapidi e una resa grafica più stabile.

È proprio questo tipo di supporto che negli ultimi mesi sta cambiando la percezione del Mac nel mondo gaming, rendendolo una piattaforma sempre più credibile.

Un segnale chiaro per il futuro del Mac

L’arrivo di titoli come Cronos: The New Dawn si inserisce in un contesto più ampio. Apple sta spingendo sempre di più sul gaming, sia lato hardware sia lato software, cercando di attirare sviluppatori e grandi produzioni.

Non si tratta ancora di una rivoluzione completa, ma i segnali sono sempre più frequenti. Nuovi giochi, supporto tecnico migliorato e maggiore attenzione al pubblico gaming stanno creando un ecosistema diverso rispetto a pochi anni fa.

Per chi utilizza un Mac ogni giorno, questo significa una cosa semplice: non è più necessario guardare altrove per giocare a titoli di un certo livello. Non tutti arriveranno subito, ma la direzione è ormai evidente.

Il 28 aprile sarà solo un’altra tappa, ma è proprio da questi passaggi che si capisce come il Mac stia cambiando ruolo, anche fuori dal lavoro e dalla produttività.