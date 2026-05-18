Age of Empires II: Definitive Edition arriva presto su Mac

Microsoft porterà Age of Empires II: Definitive Edition su Mac giovedì 28 maggio 2026. Il debutto sarà prima su Steam per macOS, poi più avanti sul Mac App Store.

Una novità attesa dagli utenti Apple e riportata da Redmond Pie, legata alle informazioni diffuse sul lancio. Parliamo di una delle serie più note del catalogo Microsoft Gaming, ancora oggi molto giocata a più di vent’anni dall’uscita originale.

Age of Empires II sbarca su Mac: si parte da Steam

La versione Mac di Age of Empires II: Definitive Edition sarà disponibile dal 28 maggio su Steam. Per l’edizione destinata al Mac App Store, invece, bisognerà aspettare: l’arrivo è previsto più avanti nel corso dell’anno, ma una data precisa ancora non c’è. La partenza da Steam non stupisce. La piattaforma di Valve resta un punto fermo per molti giocatori su computer, anche su macOS, e spesso permette una gestione più semplice di prezzi, aggiornamenti e libreria. Stando alle prime indicazioni, la versione Steam potrebbe anche costare meno rispetto a quella sul Mac App Store, dove sulle vendite incide la commissione applicata da Apple agli sviluppatori.

Il gioco in arrivo su macOS non sarà una semplice conversione. Age of Empires II: Definitive Edition porta con sé grafica aggiornata in 4K, colonna sonora rimasterizzata e tre espansioni già incluse nel pacchetto base: Lords of the West, Dynasties of India e Dawn of the Dukes. Chi conosce la serie ritroverà il solito impianto: risorse da raccogliere, base da costruire, passaggio tra le ere e grandi battaglie. Per chi ci arriva ora, invece, questa edizione resta il modo più completo per scoprire uno dei titoli che hanno segnato gli strategici in tempo reale. Un classico, sì, ma rimesso a lucido.

Mac e videogiochi, un banco di prova prima della WWDC

L’arrivo di Age of Empires II su Mac cade in un momento delicato per Apple. I chip Apple Silicon, dagli M1 agli M4 e oltre, hanno dimostrato buone capacità grafiche. Il problema, però, resta il catalogo: i giochi nativi per macOS sono ancora molti meno rispetto a quelli disponibili su Windows. È un divario noto, legato agli strumenti per portare i giochi su Mac, al numero di utenti e ai ritorni economici per gli sviluppatori. Negli ultimi anni Apple ha provato ad accorciare le distanze, puntando su tecnologie dedicate e mostrando più attenzione ai titoli tripla A. I risultati, finora, sono stati altalenanti.

Anche il calendario pesa. La WWDC 2026 di Apple si aprirà l’8 giugno, pochi giorni dopo l’uscita del gioco su Steam. Non ci sono conferme su annunci collegati direttamente ad Age of Empires II: Definitive Edition, ma l’evento potrebbe diventare l’occasione per mostrare nuovi strumenti pensati per facilitare l’arrivo dei giochi su Mac. Intanto, il debutto dello strategico Microsoft è un segnale concreto per gli utenti macOS che seguono da vicino il gaming. Non ribalta il mercato, certo. Ma per molti appassionati vedere Age of Empires II arrivare finalmente su Mac in una versione moderna conta eccome, e non solo per nostalgia.