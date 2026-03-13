10 parole segrete da cercare su Google che ti faranno finire su 'un altro mondo’

Google non è solo uno strumento per cercare informazioni, ma anche un vero e proprio mondo nascosto, pieno di sorprese e piccoli trucchi che trasportano l’utente in esperienze digitali davvero curiose. Alcuni termini, quando inseriti nella barra di ricerca, offrono giochi, animazioni e piccole “magie” che cambiano la tua percezione del web. Ecco 10 parole segrete che ti faranno finire in un altro mondo, dove il normale diventa straordinario.

1. Do a Barrel Roll

Una delle ricerche più celebri, che ti fa girare la testa, letteralmente. Quando digiti “do a barrel roll”, la pagina di Google effettua un 360° in un effetto che sembra farla “ruotare” in aria. Un modo divertente per rompere la monotonia di una ricerca!

2. Askew

Digitando “askew” nella barra di ricerca, vedrai l’intera pagina inclinarsi leggermente verso destra. Non è un errore del browser, ma un piccolo trucco che Google ha pensato per far divertire gli utenti.

3. Pac-Man

Cosa succede se cerchi “Pac-Man”? Un vero e proprio gioco del famoso arcade che prende vita direttamente sulla pagina di Google. Potrai mangiare pallini, sfuggire ai fantasmi e divertiti come se fossi in sala giochi.

4. Atari Breakout

Se cerchi “Atari Breakout”, ti apparirà una versione del leggendario gioco di Atari, dove puoi distruggere i mattoni con una pallina rimbalzante. Una vera e propria incursione nella nostalgia dei giochi classici.

5. Flip a Coin

Hai bisogno di prendere una decisione veloce? Basta digitare “flip a coin” e Google ti lancerà una moneta virtuale, regalandoti un risultato casuale tra testa e croce. Perfetto per quando non puoi decidere tra due opzioni.

6. Roll a Die

Se invece hai bisogno di un dado per un gioco da tavolo o semplicemente per fare una scelta casuale, cerca “roll a die”. Google farà rotolare un dado virtuale e ti mostrerà il risultato.

7. Snake

Cerca “snake” e ti apparirà una versione del famoso gioco Snake, dove dovrai muovere un serpente per mangiare e crescere, evitando di colpire te stesso. Un tuffo nella nostalgia degli anni ’90.

8. Tic Tac Toe

Un altro classico intramontabile, cercando “tic tac toe” avrai subito la possibilità di giocare al gioco dei tris contro Google o contro un amico. Un passatempo veloce che non passa mai di moda.

9. Spinner

Cerchi un modo per prendere decisioni casuali? Digitando “spinner” ti apparirà una ruota da far girare, simile a quelle dei giochi da tavolo. Perfetta per giochi, sfide o semplici decisioni quotidiane.

10. Anagram

Infine, cercando “anagram” su Google, avrai la possibilità di scoprire gli anagrammi di una parola che scegli. Google ti aiuterà a mischiare le lettere e trovare nuove parole divertenti o interessanti.

Queste ricerche non sono solo curiosità, ma anche piccoli trucchi che rendono il web più interattivo, aggiungendo un tocco di divertimento alle tue giornate. Ogni volta che digiti una di queste parole, ti sembra di entrare in un mondo digitale parallelo, dove la ricerca si trasforma in gioco e svago.