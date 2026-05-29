Come disattivare Meta AI di WhatsApp: la limitazione poco conosciuta e perché è importante farlo

Il punto di partenza che molti articoli evitano di dire subito: non esiste un’opzione ufficiale per disattivare completamente Meta AI da WhatsApp. L’assistente è incorporato nell’applicazione, appare nella barra di ricerca e nelle chat di gruppo, e non può essere disinstallato o nascosto tramite le impostazioni standard. Quello che è possibile fare è limitarne l’accesso — e la distinzione tra i due livelli del problema è esattamente la parte meno conosciuta della questione.

Il primo livello riguarda l’assistente in quanto tale, cioè il chatbot con cui si può interagire digitando “@Meta AI” nelle conversazioni. WhatsApp ha introdotto una funzione denominata “privacy avanzata della chat” che impedisce l’utilizzo del comando “@Meta AI” all’interno della conversazione. Una volta attivata, nessun partecipante può richiamare il chatbot e l’intelligenza artificiale resta esclusa dalla conversazione, senza poter accedere ai contenuti scambiati. La funzione si attiva manualmente nelle impostazioni della singola chat.

Come si disattiva Meta AI su WhatsApp

Un dettaglio che cambia la percezione di questo strumento: la modalità di privacy avanzata può essere attivata da qualsiasi membro del gruppo, non solo dagli amministratori. Significa che chiunque partecipi a una conversazione può introdurre questa restrizione, indipendentemente da chi ha creato il gruppo. Per alcune situazioni — conversazioni di lavoro, gruppi familiari con minori, chat riservate — è un elemento rilevante.

Il secondo livello è più profondo e riguarda l’addestramento dei modelli AI di Meta. Questo piano è separato dall’assistente in sé e coinvolge i dati che Meta raccoglie per migliorare i propri sistemi. Meta ha annunciato l’intenzione di addestrare i propri modelli utilizzando i post pubblici, i commenti e le interazioni dei cittadini dell’UE con i chatbot. Gli utenti europei ricevono notifiche via email e in-app e possono opporsi tramite un modulo di obiezione specifico.

L’opposizione riguarda solo i contenuti futuri: i dati condivisi prima dell’invio del modulo potrebbero già essere stati utilizzati. Non è una retromarcia totale, ma una limitazione prospettica. Chi non ha compilato il modulo entro maggio 2025 può comunque farlo ora: l’effetto partirà dal momento della richiesta.

Le conversazioni con Meta AI non sono protette da crittografia end-to-end, perché Meta deve poter elaborare i messaggi per fornire risposte. Le conversazioni vengono archiviate e possono essere utilizzate per migliorare il servizio. Questo vale solo per le interazioni dirette con l’assistente — non per le chat normali tra persone, che restano cifrate. Ma è un confine che molti utenti non percepiscono chiaramente.

Un dato laterale che inquadra la dimensione del fenomeno: secondo un sondaggio di TechRadar, il 42% degli utenti afferma che non userebbe mai Meta AI, il 41% potrebbe usarla occasionalmente e solo il 17% prevede di usarla regolarmente. La maggioranza degli utenti non vuole l’assistente, ma lo trova nell’app senza averlo scelto.

La procedura pratica per chi vuole limitare l’accesso si articola quindi su due binari indipendenti: attivare la privacy avanzata nelle chat in cui non si vuole che Meta AI venga invocata, e compilare il modulo di opposizione per l’uso dei propri dati nell’addestramento dei modelli. I due passaggi non si sovrappongono e nessuno dei due sostituisce l’altro.

La privacy avanzata introduce anche ulteriori restrizioni: i contenuti multimediali condivisi non vengono salvati automaticamente nella galleria e viene impedita l’esportazione della cronologia della chat — elementi che per alcuni contesti professionali potrebbero risultare limitanti e che vale la pena valutare prima di attivare la funzione indiscriminatamente.