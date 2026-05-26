WhatsApp, su iPhone c'è una funzione che si sognano su Android: come utilizzarla

Ed è proprio quello che sta accadendo con una caratteristica che molti utenti iPhone utilizzano già da tempo e che numerosi possessori di smartphone Android attendono con impazienza.

Si tratta di uno strumento che consente di nascondere parti specifiche delle fotografie direttamente dall’applicazione, senza dover scaricare programmi esterni o modificare l’immagine con altre applicazioni di editing.

La funzione risulta particolarmente utile quando si condividono screenshot, documenti o fotografie contenenti dettagli che non si desidera mostrare completamente.

Basta pensare a situazioni molto comuni: un indirizzo visibile sullo schermo, un numero personale, informazioni sensibili oppure un particolare sullo sfondo che si preferisce non rendere riconoscibile.

Come funziona lo strumento disponibile su iPhone

L’utilizzo è piuttosto semplice e avviene direttamente durante la preparazione dell’immagine da inviare.

Dopo aver selezionato una foto in una conversazione, compare l’editor integrato di WhatsApp che permette di effettuare modifiche rapide prima dell’invio. Tra gli strumenti disponibili è presente anche quello dedicato alla sfocatura o alla pixelatura delle aree desiderate.

L’utente può selezionare la modalità e passare il dito direttamente sopra la zona che vuole rendere meno visibile, oscurando dettagli specifici dell’immagine.

La funzione permette inoltre di intervenire solo su una piccola porzione della foto senza alterarne completamente l’aspetto, mantenendo leggibile il resto del contenuto.

Perché questa funzione è così utile

La condivisione di immagini avviene ormai ogni giorno e spesso senza riflettere troppo sui dettagli presenti nelle fotografie. Uno screenshot di una prenotazione, un documento, un biglietto o una semplice foto scattata in casa possono mostrare elementi personali senza che ce ne accorgiamo.

Uno strumento di questo tipo aggiunge quindi un livello di privacy immediato, evitando passaggi aggiuntivi e rendendo tutto più veloce.

Secondo le anticipazioni emerse dalle versioni di prova dell’applicazione, una funzione simile sarebbe in fase di sviluppo anche per Android. Gli utenti del sistema operativo di Google potrebbero quindi ricevere presto un aggiornamento dedicato.

Nel frattempo, chi utilizza iPhone dispone già di un’opzione che molti considerano estremamente pratica: proteggere informazioni sensibili direttamente dentro WhatsApp, con pochi tocchi e senza applicazioni esterne.