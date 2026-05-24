Sottile, leggero e ultra potente: lo smartphone che vogliono tutti è anche economico

Ci sono smartphone che cercano di inseguire i top di gamma sul terreno della potenza pura e altri che invece provano a distinguersi con dettagli concreti, quelli che nella vita quotidiana fanno davvero la differenza.

È proprio qui che si inserisce il nuovo Nubia Air Pro, appena arrivato anche in Italia con un approccio molto diverso rispetto a tanti rivali Android usciti negli ultimi mesi. Il marchio controllato da ZTE ha deciso di spingere soprattutto su design ultrasottile, autonomia e resistenza, cercando di intercettare chi vuole un telefono leggero da tenere in mano ma senza dover rinunciare a batteria capiente o certificazioni contro acqua e polvere.

Il risultato è uno smartphone che prova a stare nel mezzo tra il mondo dei dispositivi eleganti e quello dei modelli pensati per un utilizzo più dinamico, quasi outdoor. E la cosa che colpisce subito è che Nubia abbia deciso di non sacrificare troppo le specifiche tecniche pur mantenendo uno spessore di appena 5,99 mm.

Negli ultimi anni molti smartphone sottili hanno dovuto fare compromessi evidenti sull’autonomia. Con Nubia Air Pro, invece, il produttore ha scelto una batteria al silicio-carbonio da 5.000 mAh, tecnologia che permette di aumentare la densità energetica occupando meno spazio interno. È una soluzione che si sta diffondendo sempre di più nel settore mobile e che in questo caso serve soprattutto a mantenere il dispositivo leggero senza trasformarlo in un telefono che va ricaricato continuamente.

La ricarica rapida da 45 W cerca poi di completare il quadro, insieme a funzioni meno comuni nella fascia media come la ricarica inversa da 10 W e il bypass charging, utile soprattutto durante gaming o utilizzi intensi prolungati perché limita il surriscaldamento.

In pratica Nubia sembra aver progettato questo modello pensando a chi usa tanto lo smartphone fuori casa, magari per lavoro, viaggi, attività sportive o semplicemente durante giornate molto lunghe in cui il telefono deve restare acceso fino a sera senza ansia da percentuale residua.

Display AMOLED luminosissimo e certificazioni estreme

Uno degli aspetti più aggressivi della scheda tecnica riguarda il display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco che arriva fino a 4.500 nit. Numeri ormai importanti anche nella fascia media avanzata, soprattutto per chi usa molto il telefono all’aperto o sotto luce diretta.

Ma è soprattutto il pacchetto di certificazioni a rendere particolare questo smartphone. Nubia Air Pro integra infatti protezioni IP68, IP69 e IP69K, combinazione ancora piuttosto rara su prodotti di questo prezzo. Tradotto nella vita reale significa maggiore resistenza contro polvere, immersioni e persino getti d’acqua ad alta pressione.

È evidente che il produttore stia cercando di costruire un’immagine diversa rispetto al classico medio gamma economico. Non solo un telefono “carino”, ma un dispositivo da usare senza troppe preoccupazioni anche in contesti più movimentati.

Sul retro trova spazio una fotocamera principale da 108 megapixel, accompagnata da funzioni software pensate per scatti rapidi, modalità burst e slow motion. La fotocamera frontale arriva invece a 32 megapixel.

Non manca poi una delle caratteristiche più curiose del dispositivo: il nuovo Motion Key, un pulsante fisico dedicato alle attività sportive. Premendolo si accede rapidamente a funzioni fitness e statistiche allenamento senza passare continuamente dai menu del sistema. Una scelta che ricorda un po’ l’approccio di alcuni smartwatch o rugged phone, ma portata dentro uno smartphone decisamente più elegante e sottile.

Il telefono arriva inoltre con fino a 20 GB di RAM combinata e storage fino a 512 GB, mentre il prezzo ufficiale italiano parte da 449,90 euro.

Nel mercato Android del 2026, ormai pieno di smartphone molto simili tra loro, Nubia sembra aver scelto una strada diversa: meno effetti speciali legati all’intelligenza artificiale e più attenzione a spessore, autonomia e robustezza. E forse è proprio questo il dettaglio che potrebbe incuriosire una parte di utenti stanchi dei soliti telefoni tutti uguali.