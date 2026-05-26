Apple trema? Questo smartphone copia l’iPhone 17 Pro senza vergogna

C’è stato un periodo in cui il nome HMD veniva associato quasi automaticamente ai telefoni Nokia, mentre oggi il marchio finlandese sembra aver scelto una strada completamente diversa, molto più aggressiva sul piano estetico e commerciale.

Il nuovo HMD Vibe 2 5G è arrivato sul mercato indiano con un dettaglio che non è passato inosservato: il design ricorda in maniera evidente quello degli ultimi iPhone Pro, al punto che in rete molti utenti hanno iniziato a parlare apertamente di “clone economico” di Apple. Il riferimento più citato è quello all’ipotetico iPhone 17 Pro, soprattutto per via dell’enorme modulo fotografico posteriore che occupa quasi tutta la parte alta della scocca.

La scelta di HMD sembra tutto tranne che casuale. Il retro del dispositivo utilizza infatti un’impostazione molto simile a quella vista sugli ultimi smartphone Apple: fascia fotografica ampia, linee pulite, finitura moderna e un look che punta chiaramente a trasmettere un’idea “premium”, nonostante il prezzo estremamente basso.

Ed è proprio questo il punto che sta facendo discutere. Da una parte c’è chi vede nel Vibe 2 5G un tentativo intelligente di portare un’estetica da top di gamma nella fascia economica. Dall’altra ci sono utenti e osservatori che accusano l’azienda di aver rinunciato completamente a una propria identità visiva.

Negli ultimi anni il mercato Android ha spesso preso ispirazione da Apple, ma raramente in maniera così evidente su un modello entry level. Per molti il problema non è tanto la somiglianza, quanto il fatto che HMD fosse considerata una delle aziende più legate all’eredità storica di Nokia, marchio che per decenni aveva cercato soluzioni estetiche originali e riconoscibili.

Prezzo bassissimo ma scheda tecnica sorprendente

Dietro tutta questa attenzione sul design c’è comunque uno smartphone pensato per una fascia di mercato molto precisa: quella di chi vuole spendere poco senza rinunciare al 5G e a caratteristiche moderne.

Secondo le informazioni emerse online, il nuovo modello offre un display da circa 6,7 pollici con refresh rate elevato, batteria da 6.000 mAh, certificazione IP64 contro schizzi e polvere e una fotocamera principale da 50 megapixel.

Anche il prezzo ha attirato parecchia attenzione. In India il dispositivo parte da circa 9.500 rupie, equivalenti a poco più di 100 euro al cambio attuale.

È chiaro quindi che HMD non voglia competere direttamente con Apple sul piano tecnologico, ma piuttosto sul desiderio estetico di molti utenti. In pratica il messaggio sembra essere semplice: offrire un telefono che “ricordi” un iPhone moderno, ma accessibile praticamente a tutti.

Negli ultimi mesi l’azienda ha iniziato a prendere sempre più le distanze dall’immagine nostalgica legata ai vecchi Nokia. I nuovi prodotti cercano spesso di intercettare trend molto evidenti del mercato smartphone, puntando soprattutto su social, design e impatto visivo immediato.

Il Vibe 2 5G rappresenta forse il caso più evidente di questa trasformazione. Non tanto per le specifiche tecniche, che restano coerenti con la fascia economica, ma per il modo in cui il prodotto viene presentato. Alcuni siti internazionali hanno addirittura definito il telefono “una copia senza vergogna dell’iPhone”.

Allo stesso tempo però bisogna considerare un altro aspetto: nella fascia entry level il design conta sempre di più. Molti utenti oggi scelgono uno smartphone non soltanto per prestazioni o fotocamera, ma anche per l’immagine che riesce a trasmettere quando viene appoggiato su un tavolo o mostrato sui social.

Ed è proprio qui che HMD potrebbe aver trovato la sua nuova direzione. Non più soltanto telefoni economici e affidabili, ma dispositivi capaci di attirare attenzione al primo sguardo, anche a costo di sacrificare originalità.