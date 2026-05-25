L'orologio super tech di Gianluca Vacchi che costa quanto un'auto di lusso

Il connubio tra lusso sfrenato e innovazione tecnologica trova spesso la sua massima espressione nei segnapolso dei grandi collezionisti. Gianluca Vacchi, da sempre appassionato di dinamiche d’avanguardia sia nel lifestyle sia nei motori, ha recentemente mostrato un pezzo di altissima orologeria che rappresenta un vero e proprio miracolo di microingegnereria contemporanea.

Si tratta di un modello ultra-tecnologico il cui valore di mercato si allinea senza problemi al prezzo di listino di un’auto di lusso di ultima generazione, confermando come la tecnologia applicata ai materiali nobili abbia raggiunto vette di prezzo straordinarie.

Materiali aerospaziali e soluzioni tecniche da Formula 1

L’orologio in questione non stupisce soltanto per l’estetica impattante, ma soprattutto per le soluzioni ingegneristiche necessarie a realizzarlo. La cassa è interamente sviluppata combinando carbonio e titanio lavorati con macchinari a controllo numerico presi in prestito dal settore aerospaziale, garantendo una resistenza agli urti eccezionale a fronte di un peso specifico incredibilmente ridotto.

Il cuore pulsante del dispositivo è un movimento scheletrato a carica automatica visibile attraverso il quadrante in vetro zaffiro antiriflesso. Ogni singolo ingranaggio è stato ottimizzato per ridurre al minimo l’attrito, sfruttando leghe metalliche capaci di resistere a forti accelerazioni gravità e sbalzi termici, emulando la precisione dei componenti meccanici che si trovano a bordo delle monoposto da corsa.

Un investimento tech da centinaia di migliaia di euro

L’esclusività di questo gioiello della tecnica risiede nella complessità della sua architettura interna. Il design ergonomico segue la filosofia costruttiva dei brand di nicchia più avanzati al mondo, dove l’estetica è totalmente subordinata alla funzionalità informatica e meccanica del movimento.

Portare al polso un simile concentrato di tecnologia strutturale richiede un impegno economico paragonabile all’acquisto di una supercar sportiva. Con una quotazione che supera abbondantemente le centinaia di migliaia di euro, l’orologio hi-tech di Gianluca Vacchi ridefinisce i confini del collezionismo moderno, dimostrando che l’innovazione sui materiali e la perfezione micro-meccanica sono diventati i nuovi status symbol della tech-elite mondiale.