Se hai cancellato per sbaglio le foto dallo smartphone, niente panico: il metodo infallibile per recuperarle su Android e iOS

Quando un file viene eliminato, il sistema operativo non lo cancella subito, ma segna lo spazio come disponibile. Qualsiasi nuovo dato scritto su quella memoria può sovrascrivere i settori contenenti l’immagine persa, rendendola irrecuperabile.

Recupero foto su Android

Gli smartphone Android offrono diversi strumenti per tentare il recupero prima di ricorrere a software più complessi. La prima verifica da fare è nei cestini di sistema e nelle app di backup cloud. Google Foto, ad esempio, conserva le foto eliminate fino a 60 giorni se il backup era attivo. Le gallerie proprietarie di Samsung, Xiaomi o Honor spesso includono cartelle come “Cestino” o “Eliminati di recente”, da controllare manualmente. Se l’immagine non è presente, il recupero richiede software specifici.

Tra le app più affidabili per recuperare foto senza root vi è DiskDigger, che scansiona la cache delle miniature per ripristinare almeno una versione a bassa risoluzione delle immagini. È essenziale salvare le foto recuperate su cloud o PC, evitando di scriverle di nuovo sulla memoria interna del telefono.

Se le foto erano memorizzate su MicroSD, le probabilità di recupero completo aumentano notevolmente. In questi casi conviene estrarre la scheda e usare software come PhotoRec o QPhotoRec, strumenti gratuiti che leggono direttamente i dati fisici senza dipendere dal file system.

Recupero foto su iPhone

Il discorso cambia per gli iPhone a causa della crittografia hardware. Senza backup iCloud o su computer, recuperare dati eliminati è complesso. Le soluzioni gratuite permettono spesso di visualizzare solo miniature o database “Eliminati di recente”, mentre i software a pagamento, come Dr.Fone, consentono di estrarre i dati dai backup di iTunes o Finder. In ogni caso, se la foto non è inclusa in un backup precedente, non sarà possibile recuperarla.

Consigli pratici

Non installare app di recupero affrettatamente: possono sovrascrivere dati cruciali.

Controllare sempre cestino e backup cloud prima di procedere con software di terze parti.

Salvare i file recuperati su cloud o computer per sicurezza.

per sicurezza. Valutare strumenti professionali solo se i dati sono critici, ricordando che nemmeno questi possono recuperare file sovrascritti.

Seguendo questi passaggi, anche chi non ha esperienza tecnica può aumentare notevolmente le probabilità di recuperare foto cancellate su Android e iOS, evitando perdite irreversibili e riducendo lo stress legato alla gestione dei dati personali.