AirTag 2, Apple rilascia un nuovo firmware: update automatico e novità ancora sotto traccia

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per AirTag 2, confermando il classico approccio silenzioso usato spesso per gli accessori legati all’app Dov’è.

Il rilascio riguarda la seconda generazione del tracker presentata a gennaio. Per ora non sono stati indicati cambiamenti precisi, ma l’aggiornamento dovrebbe migliorare il funzionamento generale dell’accessorio, tra stabilità, affidabilità e integrazione con l’app Dov’è. Nessun grande annuncio, quindi, ma un intervento di manutenzione che interessa soprattutto chi usa AirTag 2 ogni giorno per ritrovare chiavi, borse, zaini o altri oggetti personali.

AirTag 2, firmware nuovo ma senza note: cosa si sa davvero

Il nuovo firmware per AirTag 2 arriva a pochi mesi dal debutto del dispositivo, ma Apple non ha pubblicato note di rilascio. Niente indicazioni precise su correzioni, nuove funzioni o interventi legati alla sicurezza. In casi simili, di solito, gli aggiornamenti servono a migliorare la connessione, ritoccare la gestione della batteria o sistemare qualche dettaglio nel funzionamento del tracker dentro la rete Find My, cioè Dov’è, che usa i dispositivi Apple nelle vicinanze per aiutare a ritrovare gli oggetti smarriti. Senza documenti ufficiali, però, ogni dettaglio resta da confermare.

La seconda generazione di AirTag è stata presentata da Apple a gennaio con due novità principali rispetto al modello precedente: una portata di ricerca ampliata e uno speaker più potente, pensato per rendere più facile trovare chiavi, zaini, borse o altri oggetti quando sono nelle vicinanze. Apple continua a descrivere il prodotto come un accessorio pensato solo per seguire gli oggetti, non le persone, richiamando le protezioni contro il tracciamento indesiderato già presenti nel suo sistema. Un punto delicato, dopo le discussioni degli ultimi anni sull’uso improprio dei localizzatori Bluetooth.

Il prezzo, almeno negli Stati Uniti, resta lo stesso: 29 dollari per un singolo AirTag e 99 dollari per la confezione da quattro, con incisione personalizzata gratuita tramite apple.com e app Apple Store. In Italia i prezzi possono cambiare per tasse e listini locali, ma la linea è chiara: tenere AirTag 2 nella stessa fascia del predecessore, puntando sull’integrazione con iPhone e sulla diffusione della rete Dov’è. Un aggiornamento di quelli sotto traccia, insomma. Poche parole e rilascio graduale.

Aggiornamento automatico su iPhone, iPad e Mac: cosa devono sapere gli utenti

Per installare il nuovo aggiornamento AirTag 2 non c’è un pulsante da premere e non esiste una procedura manuale da avviare dalle impostazioni. Il firmware viene distribuito over the air quando il localizzatore si trova nel raggio d’azione di un iPhone, iPad o Mac collegato all’account Apple dell’utente. In pratica, bisogna lasciare l’AirTag vicino a un dispositivo compatibile e aspettare che l’update parta da solo. Può succedere in poche ore, oppure richiedere più tempo. Apple, come al solito, non indica una finestra precisa.

Questo meccanismo può creare qualche incertezza, soprattutto per chi vuole sapere subito se il proprio AirTag 2 sia già stato aggiornato. L’unico modo è controllare le informazioni del dispositivo dall’app Dov’è, nella sezione dedicata agli oggetti, dove compare la versione firmware installata. Il rilascio, però, non arriva nello stesso momento per tutti. La distribuzione è progressiva e Apple procede a scaglioni, anche per limitare eventuali problemi.

Il consiglio pratico resta semplice: tenere l’AirTag vicino all’iPhone per un po’, con il dispositivo acceso e connesso, senza rimuovere il tracker dall’app Dov’è. Non serve disaccoppiarlo. Non serve togliere la batteria. E soprattutto non c’è un modo affidabile per “forzare” l’installazione. Per ora il nuovo firmware AirTag 2 resta quindi un update automatico e discreto, probabilmente tecnico, in attesa che Apple chiarisca — se deciderà di farlo — quali novità siano state davvero introdotte.