Samsung pronta a battere Apple sugli occhiali smart con IA: lancio previsto a luglio

Samsung presenterà il 22 luglio 2026, durante un Galaxy Unpacked atteso per l’estate, i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8.

Sul palco, secondo il quotidiano sudcoreano Seoul Economic Daily, ci saranno anche i primi Galaxy Glasses con intelligenza artificiale. Una mossa pensata per bruciare Apple sul tempo nella corsa agli occhiali smart e rafforzare l’ecosistema mobile del gruppo.

Samsung accelera sugli occhiali AI: in campo Android XR e Gemini

Se la notizia sarà confermata, Samsung si muoverà in anticipo in un settore tornato al centro dell’attenzione per l’industria tech. I nuovi Galaxy Glasses dovrebbero nascere insieme a Gentle Monster, marchio sudcoreano noto nel mondo degli occhiali, e girare su Android XR, la piattaforma di Google per i dispositivi di realtà estesa. Il cuore del progetto sarebbe Gemini, l’AI di Mountain View, chiamata a rispondere alle domande e a leggere ciò che l’utente sta guardando grazie a una videocamera ad alta definizione.

Nella prima versione, però, non sarebbe previsto alcun display interno. Le indiscrezioni parlano di camera, microfoni e altoparlanti: una dotazione molto vicina a quella dei Ray-Ban Meta, già in vendita. Più occhiali connessi che visore, insomma. “L’intelligenza artificiale sarà il vero punto di vendita”, ha spiegato una fonte citata dalla stampa coreana, riferendosi alla possibilità di usare immagini e video raccolti dagli occhiali per ottenere risposte legate a ciò che si ha davanti.

La partita con Apple si gioca anche sul calendario

Il punto non è solo cosa verrà presentato, ma quando. Con il debutto fissato al 22 luglio, Samsung arriverebbe prima di Apple, che secondo le indiscrezioni sta lavorando ai propri occhiali AI ma non dovrebbe portarli sul mercato prima del 2027. A Cupertino, stando a quanto raccontano da mesi analisti e fonti della filiera, il progetto sarebbe legato a una nuova versione di Siri, più capace di interpretare ciò che vede attraverso fotocamere integrate. Anche in quel caso, almeno per la prima generazione, non ci sarebbe un display.

Una scelta prudente, forse dettata da autonomia, peso e privacy. Samsung, invece, sembra pronta a partire prima, appoggiandosi a Google per software e AI e collegando gli occhiali agli smartphone Galaxy e alla casa connessa SmartThings. In sostanza, l’utente potrebbe chiedere informazioni su ciò che sta guardando, controllare dispositivi domestici o ricevere risposte vocali senza tirare fuori il telefono. Restano però da chiarire prezzo, autonomia e disponibilità fuori dalla Corea. Dettagli pesanti, soprattutto per un prodotto che dovrà convincere il pubblico a indossare una videocamera sul viso.

Fold8, Flip8 e l’ombra dell’iPhone pieghevole

Il Galaxy Unpacked di luglio dovrebbe portare anche i nuovi Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, aggiornamenti della linea pieghevole che Samsung presidia da anni. Secondo Seoul Economic Daily, l’azienda starebbe lavorando anche a un modello chiamato Fold Wide, con proporzioni più larghe rispetto agli attuali Fold, di solito più alti e stretti. Il riferimento, anche se non dichiarato, è al futuro iPhone pieghevole: secondo le indiscrezioni, Apple punterebbe su un formato più simile a un piccolo iPad, con rapporto intorno a 4:5.

I prossimi iPhone sono attesi nel tradizionale evento di settembre, anche se le date ufficiali non sono state ancora annunciate. La distanza tra i due appuntamenti sarà quindi ridotta. Samsung proverà a prendersi la scena per prima, con pieghevoli ormai maturi e un nuovo prodotto AI da mostrare sul palco. Apple, come spesso accade, potrebbe aspettare ancora per rifinire esperienza d’uso e software. Ma sugli occhiali intelligenti, almeno per ora, la prima mossa sembra destinata a Seoul.