Gli occhiali smart di Google fanno paura: cosa vedono, come funzionano davvero e quanto costano

Nel corso del Google I/O 2026, la compagnia di Mountain View è pronta a svelare ufficialmente la sua ultima novità tecnologica: gli occhiali smart basati sulla piattaforma Android XR.

Un dispositivo che promette di segnare l’inizio di una nuova era per l’Intelligenza Artificiale, integrando funzioni avanzate come la traduzione in tempo reale, la gestione delle notifiche e la navigazione. Ma cosa ci si può aspettare da questi occhiali e, soprattutto, cosa significano per il futuro della tecnologia e della privacy?

Cosa vedono e come funzionano

Gli occhiali smart di Google non sono semplici dispositivi indossabili; sono veri e propri assistenti digitali che portano l’intelligenza artificiale direttamente davanti ai tuoi occhi. Utilizzando il sistema Gemini, l’assistente AI di Google, questi occhiali sono in grado di comprendere i comandi vocali dell’utente e anche ciò che l’utente sta osservando tramite la fotocamera integrata. In pratica, gli occhiali possono “vedere” ciò che stai guardando, comprendere il contesto e rispondere con azioni mirate.

Un esempio concreto di come funziona? Immagina di camminare in una città sconosciuta: gli occhiali potrebbero mostrarti le direzioni per arrivare a destinazione direttamente sulle lenti, senza che tu debba guardare lo smartphone. Allo stesso modo, potrebbero tradurre in tempo reale le insegne dei negozi o i segnali stradali in una lingua che capisci, grazie alla potente funzione di traduzione automatica di Gemini.

Google sta spingendo molto sulla capacità di interagire in modo fluido con il mondo reale, trasformando gli occhiali in un dispositivo utile in molteplici contesti, dalla gestione dei messaggi alla ricerca contestuale, passando per l’acquisizione di foto e video. Non solo quindi uno strumento per aumentare l’efficienza, ma anche un potente alleato per la vita quotidiana.

Come funziona il design e i modelli disponibili

Google sta lavorando su vari tipi di occhiali smart. Alcuni modelli sono simili a quelli che abbiamo visto da Meta (es. Ray-Ban Meta), senza display integrato, ideali per chi vuole un’unità meno invadente, ma comunque capace di riconoscere l’ambiente circostante. Altri modelli, come quelli con piccoli schermi integrati nelle lenti, permettono di visualizzare notifiche o contenuti provenienti direttamente dallo smartphone. L’evoluzione più avanzata si chiama Project Aura, che propone un’esperienza simile agli headset AR, ma con un design più aperto e meno invadente.

Inoltre, Google ha siglato accordi con marchi come Warby Parker, Gentle Monster e Kearing, che potrebbero portare gli occhiali smart anche con il brand Gucci nel 2027, aggiungendo un tocco di lusso a questa già interessante tecnologia.

Per quanto riguarda le specifiche, i modelli variano. Il dispositivo Jinju, più economico, si dice che includerà un processore Snapdragon AR1, una fotocamera da 12 megapixel e una batteria da 155 mAh. Il suo prezzo dovrebbe essere compreso tra i 379 e i 499 dollari. Più avanzato, il modello Haean avrà un display integrato nelle lenti e un prezzo che si aggirerà tra i 600 e i 900 dollari. Il dispositivo top di gamma, il Galaxy XR, dovrebbe costare circa 1.799 dollari, e l’esperienza di Project Aura sarà probabilmente più economica, grazie all’uso di un’unità esterna portatile.

Anche se i prezzi non sono da poco, è evidente che Google sta puntando a una fetta di mercato che guarda all’innovazione e alla qualità, piuttosto che a un semplice gadget tecnologico.

Una delle principali preoccupazioni legate agli occhiali smart di Google riguarda la privacy. Con una fotocamera sempre attiva che “vede” ciò che ci circonda, come garantiranno la protezione dei dati personali? Google, dal canto suo, ha dichiarato che la gestione dei dati sarà conforme alle normative di sicurezza e privacy, ma le implicazioni di un dispositivo che ha la capacità di monitorare costantemente l’ambiente potrebbero essere difficili da prevedere.