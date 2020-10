Apple mette il sorriso agli Emoji con mascherina

Giacomo Martiradonna,

All’interno dell’ultima Beta di iOS 14.2 (che tra le altre cose porta in dote il Widget di Shazam nel Centro di Controllo), Apple ha praticato una piccola modifica che stava quasi per passare inosservata. Ha modificato l’Emoji con la mascherina per renderla più felice.

Il problema è che, prima del 2020, la mascherina indicava genericamente una persona malata; ora, nel bel mezzo della pandemia da Covid-19, tutti siamo costretti a indossarle per limitare la possibilità di contagio. Lo diceva a giugno Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità:

“Alla luce della situazione attuale, l’Oms raccomanda i governi ad incoraggiare l’uso delle mascherine dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati.”

Tutti, inclusi i bambini dai 12 anni in su e gli over-60, dovrebbero quindi coprirsi il volto, anche “quando si trovano all’esterno e non possono mantenere la distanza sociale.”

Se ne ricava che, nel momento storico in cui viviamo, una persona con mascherina non sia più necessariamente malata, e dunque non c’è più motivo che sia anche intristita. Pertanto, Apple ha letteralmente applicato la mascherina alla sua faccina felice.

Il nuovo Emoji con mascherina e occhi sorridenti debutterà sui vostri iPhone e iPad non appena verrà rilasciata la versione definitiva di iOS 14.2; cosa che dovrebbe accadere nelle prossime settimane.