Disponibile iOS 14.0.1, risolto il problema delle app predefinite

Giacomo Martiradonna,

In queste ore, e a breve distanza dal rilascio di macOS 10.15.7, Apple ha reso disponibile un update minore dedicato agli utenti iPhone e iPad. Corregge un bug che era inspiegabilmente sfuggito ai radar di Cupertino.

Una delle novità più interessanti di iOS 14 consiste nella possibilità di impostare applicazioni alternativa a Safari e Mail per la navigazione Internet e la corrispondenza elettronica. Peccato che, al primo riavvio del dispositivo, tale impostazione venisse dimenticata.

Leggi anche:

Una cosetta piuttosto imbarazzante che ha costretto Cupertino a prendere contromisure immediate. E questo spiega la ragione del rilascio di iOS 14.0.1 che, tra l’altro, mette a poste diverse altre cosucce. Il changelog completo recita:

Questo aggiornamento include correzioni di bug per il tuo ‌iPhone‌.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino delle impostazioni predefinite del browser e della posta dopo aver riavviato l’iPhone

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione delle anteprime della fotocamera su ‌iPhone‌ 7 e ‌iPhone‌ 7 Plus

Risolve un problema che poteva impedire al tuo ‌iPhone‌ di connettersi alle reti Wi-Fi

Risolve un problema che poteva impedire l’invio di e-mail con alcuni provider di posta

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione delle immagini nel widget Notizie

E gli stessi bugfix sono stati inclusi anche in iPadOS 14.0.1, tvOS 14.0.1 e watchOS 7.0.1; in quest’ultimo, è stato anche risolto un problema che poteva portare alla disabilitazione delle carte di pagamento in Wallet per alcuni utenti. L’aggiornamento è consigliato al più presto per tutti gli utenti.

Forse potrebbe interessarti: