macOS Catalina 10.15.7 risolve il problema grafico degli iMac

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento, macOS Catalina 10.15.7. Si tratta di un update minore che risolve soprattutto diversi bug, tra cui i problemi di grafica che si presentavano su alcuni iMac.

I possessori dell’ultima generazione di iMac 27″ lamentavano uno strano fenomeno: artefatti grafici, lineette e flash sui display dei loro computer basati su GPU Radeon Pro 5700XT. Era evidente, anche data la diffusione, che si trattasse probabilmente di un problema software, e infatti ora arriva la soluzione ufficiale.

Con macOS Catalina‌ 10.15.7, Apple mette mano a questa e altre noie. Il changelog recita:

Aggiornamento macOS Catalina 10.15.7 –– Riavvio necessario

L’aggiornamento di macOS Catalina 10.15.7 fornisce importanti aggiornamenti alla sicurezza e risoluzioni di problemi per il Mac.

Risolto un problema per il quale macOS non si connetteva automaticamente alle reti Wi-Fi.

Risolto un problema che poteva impedire la sincronizzazione dei file tramite iCloud Drive.

Risolto un problema di grafica che poteva verificarsi su iMac (Retina 5K, 27″, 2020) con Radeon Pro 5700 XT.

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni dettagliate sul contenuto di sicurezza dell’aggiornamento, vai su: https://support.apple.com/kb/HT201222