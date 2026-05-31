Caricabatterie esploso ad un utente: come capire se hai comprato un prodotto originale

Il caso, documentato a maggio 2026, illustra con precisione il meccanismo di rischio che si cela nelle acquisti su marketplace di terze parti. L’utente aveva acquistato il 10 giugno 2025 un caricabatterie identificato con la sigla EP-TA800, presentato come Samsung Schnellladegerät da 25 watt. Il venditore era un operatore terzo listato sulla piattaforma, non il produttore direttamente. Circa un anno dopo l’acquisto, il dispositivo è esploso.

Samsung, contattata per una valutazione, ha stabilito che il prodotto non era originale e ha rifiutato qualsiasi responsabilità. La posizione legale è chiara: in base alla normativa sulla responsabilità del prodotto, il produttore risponde solo per i danni causati dai propri articoli. Per le falsificazioni che ne imitano il marchio, il consumatore deve rivolgersi al venditore con cui ha concluso il contratto — in questo caso il rivenditore terzo, non la piattaforma.

La piattaforma ha chiesto all’utente di restituire il caricabatterie esploso tramite corriere prima di procedere al rimborso. L’utente, al momento della pubblicazione della notizia, attendeva ancora l’accredito.

Caricabatterie esploso: non era originale

L’elemento più rilevante emerge dalla ricerca sulle recensioni negative del venditore. Non si trattava di un episodio isolato: già dal giugno 2025 — contemporaneamente all’acquisto dell’utente — altri clienti segnalavano problemi identici. Una recensione verificata descriveva il presunto caricabatterie da 25 watt come surriscaldato in modo anomalo durante l’uso, più caldo di un autentico caricabatterie da 45 watt.

Lo stesso utente riferiva che il dispositivo aveva cominciato a emettere rumori sospetti dopo sole due settimane, spingendolo a smaltirlo per paura. Altre recensioni sullo stesso venditore, relative a cuffie dello stesso lotto, lo identificavano esplicitamente come rivenditore di prodotti contraffatti.

I contraffattori eliminano per ragioni di costo i componenti di sicurezza fondamentali: protezione contro le sovratensioni, monitoraggio termico e isolamento elettrico adeguato. Con fluttuazioni di rete o utilizzo prolungato, i componenti di qualità inferiore surriscaldano e possono causare incendi o esplosioni. Un caricabatterie originale Samsung EP-TA800 da 25 watt costa al dettaglio tra i 15 e i 20 euro. La differenza di prezzo con le falsificazioni si aggira spesso attorno ai 5 euro — una soglia così bassa da rendere il rischio difficilmente giustificabile in termini economici.

Il modo più diretto per verificare l’autenticità di un accessorio Samsung è il sito ufficiale del produttore, che permette di controllare numero di serie e codice prodotto. In assenza di questi dati leggibili, ci sono segnali fisici da considerare: la qualità della stampa sul corpo del dispositivo, la presenza o assenza del marchio CE con numero di notifica (non solo il simbolo), il peso — i componenti di sicurezza hanno massa — e la temperatura durante la ricarica nelle prime settimane di uso.

Il punto contro-intuitivo di tutta la vicenda è questo: le recensioni negative erano già presenti e visibili sulla pagina del venditore nel momento in cui l’utente ha effettuato l’acquisto. Il venditore, dopo la segnalazione, continuava a operare sulla piattaforma senza interruzioni. Cosa sarebbe bastato per bloccare la vendita prima che il caricabatterie esplodesse?