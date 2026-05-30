Aggiornamento Google Foto: la nuova funzione segreta per i tuoi video

Google Foto continua a evolversi e a spingersi oltre il ruolo di semplice archivio digitale. L’app utilizzata da milioni di persone per conservare immagini e video.

Al centro dell’aggiornamento ci sono undici nuovi filtri dedicati ai video, ma non solo. Google starebbe lavorando anche a una riorganizzazione delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere più semplice trovare e gestire i contenuti generati automaticamente.

Negli ultimi anni Google Foto è diventata uno degli strumenti più utilizzati all’interno dell’ecosistema Android e non solo. Oltre al backup automatico, l’app ha progressivamente introdotto strumenti di editing sempre più sofisticati, trasformandosi in una piattaforma capace di modificare immagini e filmati senza la necessità di software esterni.

La novità che sta attirando maggiore attenzione riguarda l’arrivo di undici filtri pensati esclusivamente per i video. Si tratta di effetti che consentiranno di modificare rapidamente l’aspetto delle registrazioni intervenendo su colori, luminosità e atmosfera generale.

I filtri individuati nelle versioni più recenti dell’app portano nomi come Aura, Linen, Amber, Thrift, Glow, Candy, Pacific, Reel, Petal, Warm e Silver. Dietro queste denominazioni si nascondono stili differenti che permetteranno di ottenere risultati più cinematografici, tonalità più calde oppure effetti pensati per mettere in evidenza determinati dettagli delle immagini.

L’obiettivo appare chiaro: offrire agli utenti strumenti rapidi per migliorare i video prima della condivisione sui social network. Oggi molte piattaforme premiano contenuti dall’aspetto curato e Google sembra voler intercettare questa esigenza direttamente all’interno della propria applicazione.

Una nuova sezione per le creazioni automatiche

Parallelamente ai filtri video, Google starebbe preparando una riorganizzazione dell’interfaccia dedicata ai contenuti creati automaticamente dall’intelligenza artificiale.

Le animazioni, i collage, le foto cinematografiche e le altre elaborazioni generate dal sistema verrebbero raccolte in una nuova area chiamata “Novità per te”. In questo modo gli utenti potrebbero trovare più facilmente tutte le creazioni suggerite dall’app senza doverle cercare tra migliaia di immagini archiviate.

Per molti utilizzatori si tratta di una modifica che potrebbe migliorare sensibilmente l’esperienza quotidiana. Non è raro infatti che i contenuti creati automaticamente da Google Foto passino inosservati o vengano dimenticati dopo pochi giorni. Riunirli in un’unica sezione permette di valorizzarli e di renderli immediatamente accessibili.

Un altro cambiamento riguarda la gestione delle impostazioni legate all’intelligenza artificiale. Google starebbe lavorando a un sistema più coerente che sincronizza alcune preferenze tra le diverse aree dell’app.

In pratica, se un utente decide di limitare le creazioni automatiche o di disattivare determinati suggerimenti, la scelta verrebbe applicata in maniera uniforme anche alle altre funzioni correlate. Una soluzione che punta a ridurre la confusione e a offrire un controllo maggiore su ciò che viene generato automaticamente.

La scelta arriva in un momento in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente nei prodotti Google. L’azienda continua a investire su strumenti capaci di modificare immagini, creare effetti visivi e migliorare i contenuti senza richiedere competenze tecniche specifiche.

Google Foto sempre più vicina a un editor completo

Le novità confermano una tendenza che emerge da tempo. Google Foto non è più soltanto uno spazio dove conservare ricordi, ma sta diventando una piattaforma sempre più orientata alla creazione di contenuti.

L’integrazione di nuovi filtri video, la riorganizzazione delle funzioni AI e la semplificazione dell’interfaccia mostrano una strategia precisa: offrire agli utenti un ambiente unico dove archiviare, modificare e condividere foto e video senza passare da applicazioni esterne.

Per il momento queste funzionalità non risultano ancora disponibili per tutti gli utenti, ma i segnali emersi nelle ultime versioni dell’app suggeriscono che il rilascio potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. Quando arriveranno ufficialmente, Google Foto potrebbe compiere un ulteriore passo avanti nella sua trasformazione da semplice galleria fotografica a vero e proprio laboratorio creativo tascabile.