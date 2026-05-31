Follia ACTION, il condizionatore di ultima generazione a 100 euro è veramente un regalo: coda alle casse

La catena di discount olandese propone fino al 2 giugno un climatizzatore portatile Kinzo da 1010 watt a 149,95 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 179 euro. Poche ore, scorte limitate.
La catena di discount olandese propone fino al 2 giugno un climatizzatore portatile Kinzo da 1010 watt a 149,95 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 179 euro. Poche ore, scorte limitate.
Valentina Giungati
Pubblicato il 31 mag 2026
Follia ACTION, il condizionatore di ultima generazione a 100 euro è veramente un regalo: coda alle casse

Un condizionatore portatile con deumidificatore integrato a meno di 150 euro non è un’offerta che si vede spesso, nemmeno nei periodi di punta. Action ha inserito nel volantino settimanale il climatizzatore Kinzo da 9.000 BTU a 149,95 euro, disponibile fino al 2 giugno salvo esaurimento scorte. Lo sconto applicato è del 16%.

La capacità dichiarata — 9.000 BTU — è indicata per ambienti fino a 60 metri cubi. È una potenza sufficiente per una camera da letto media o un piccolo ufficio, ma inadeguata per spazi più grandi o stanze con esposizione solare diretta e scarso isolamento. Il dato dei 60 metri cubi va letto come tetto massimo in condizioni favorevoli, non come valore garantito in qualsiasi scenario.

Da ACTION condizionatore in super sconto

Il dispositivo è dotato di ruote, il che lo rende spostabile tra le stanze — caratteristica che incide concretamente sull’utilità pratica di un portatile a questo prezzo. Include timer programmabile fino a 24 ore, modalità sleep per la notte e display LED. Il telecomando è incluso nella confezione. La potenza assorbita è di 1010 watt.

Da ACTION condizionatore in super sconto-melablog.it

C’è un elemento che passa in secondo piano nella descrizione del prodotto: la funzione di deumidificazione. Per molte abitazioni italiane, soprattutto nelle zone costiere o nelle case con scarsa areazione, l’umidità percepita è spesso il problema principale durante l’estate, più ancora della temperatura assoluta. Un apparecchio che gestisce entrambe le variabili a questa fascia di prezzo è una combinazione rara.

La garanzia del produttore è di due anni, standard per la categoria ma non scontata su prodotti da hard discount. Action è una catena olandese presente in tutta Europa con oltre 2.000 negozi, nota per una rotazione rapida dei prodotti a catalogo — il che spiega perché le promozioni hanno finestre temporali strette e scorte che tendono a esaurirsi prima della scadenza indicata.

Il dato più contro-intuitivo di questa offerta è proprio la finestra temporale. La promozione scade il 2 giugno, cioè in piena primavera, prima che il caldo estivo spinga la domanda al picco. Chi compra ora lo fa in anticipo rispetto al bisogno immediato, ma a un prezzo che con ogni probabilità non si ritroverà a luglio quando gli stessi modelli vengono proposti a prezzi gonfiati dall’urgenza stagionale.

A 149,95 euro, il rapporto tra funzioni offerte e prezzo d’acquisto è difficile da trovare altrove in questa fascia. Rimane aperta la questione dell’efficienza reale su periodi prolungati di utilizzo: i climatizzatori portatili a singolo tubo — categoria in cui rientra quasi certamente questo Kinzo — disperdono una quota di aria calda nell’ambiente attraverso le infiltrazioni attorno al tubo di scarico, riducendo l’efficienza rispetto ai modelli split fissi.

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