Se colleghi il Bluetooth mentre guidi, devi sapere questo: cosa non toccare mai sullo schermo per non rischiare

Questa tecnologia apre anche la porta a potenziali vulnerabilità informatiche, in particolare quando si usa il Bluetooth per telefonare in vivavoce o riprodurre musica.

Un caso emblematico riguarda le vulnerabilità denominate PerfektBlue, scoperte da PCA Cyber Security, che colpiscono il software Bluetooth di milioni di veicoli in tutto il mondo. Il problema non è la guida di per sé, ma la possibilità che un malintenzionato vicino alla vettura sfrutti il sistema Bluetooth per accedere all’infotainment, rubare contatti, ascoltare conversazioni o, in casi estremi, tentare movimenti laterali verso il bus CAN del veicolo.

Come avviene l’attacco

La falla interessa il Blue SDK, utilizzato da numerose case automobilistiche e installato su oltre 400 milioni di auto. Sfruttando il profilo AVRCP, un criminale può connettersi al sistema multimediale se l’utente accetta per errore una richiesta di abbinamento da un dispositivo sconosciuto. Una volta stabilita la connessione, le vulnerabilità possono provocare errori di memoria e fornire privilegi riservati al software ufficiale. Questo permetterebbe, teoricamente, di leggere dati sensibili o attivare microfoni interni.

Va precisato che gli attacchi remoti richiedono interazione diretta dell’utente: bisogna cliccare o accettare una connessione non autorizzata. Inoltre, le moderne architetture automobilistiche isolano i sistemi multimediali dalle centraline che gestiscono motore, freni e sterzo, riducendo drasticamente il rischio di interferenze sulle funzioni di guida.

Cosa non fare sullo schermo

Per proteggere dati e sicurezza del veicolo, è fondamentale seguire alcune regole pratiche:

Non accettare mai richieste di abbinamento da dispositivi sconosciuti mentre si guida;

da dispositivi sconosciuti mentre si guida; Disattivare il Bluetooth quando non serve o impostarlo in modalità nascosta;

quando non serve o impostarlo in modalità nascosta; Aggiornare regolarmente il software dell’auto tramite il concessionario;

dell’auto tramite il concessionario; Prestare attenzione a qualsiasi avviso o pop-up sul display, evitando di cliccare pulsanti o icone di origine sospetta.

Seguire queste precauzioni riduce significativamente il rischio di furti di dati e impedisce che malintenzionati sfruttino vulnerabilità note come PerfektBlue. Anche se il sistema multimediale viene compromesso, l’isolamento delle funzioni critiche garantisce che la dinamica di guida resti sicura, proteggendo guidatore e passeggeri.

Il Bluetooth in auto è uno strumento comodo, ma richiede prudenza. Mai approvare connessioni sospette, e mantenere il software aggiornato è la chiave per evitare problemi. Seguendo queste semplici regole, puoi continuare a godere dei vantaggi della connettività senza mettere a rischio la sicurezza dei tuoi dati e del tuo veicolo.