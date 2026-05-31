Apple usato nel 2026: i vecchi prodotti che hanno ancora senso comprare

Nel 2026 i prezzi ancora alti dei nuovi dispositivi Apple stanno riportando molti utenti verso il mercato dell’usato, dove alcuni prodotti meno recenti possono avere ancora senso.

Dagli iPod Classic ai MacBook M1, passando per gli iPad di qualche generazione fa, non tutto ciò che è vecchio è automaticamente da scartare. Alcuni dispositivi possono essere ancora utili per musica, studio, lavoro leggero e svago, soprattutto se acquistati al prezzo giusto. Tra eBay, ricondizionati certificati e negozi specializzati, però, serve attenzione: una batteria consumata, il supporto software ormai fermo o una riparazione costosa possono trasformare un buon affare in una spesa poco conveniente.

iPod Classic ed EarPods: il cablato torna tra nostalgia, prezzo e praticità

Il caso più curioso resta quello dell’iPod Classic. È fuori produzione da anni, eppure continua ad avere un suo pubblico: chi vuole ascoltare musica senza notifiche, app, abbonamenti e distrazioni continue. I modelli con memoria da 30 a 160 GB bastano ancora per migliaia di brani in MP3, AAC ad alto bitrate e Apple Lossless. Nell’usato si trovano spesso tra 100 e 500 dollari, a seconda di condizioni, capacità e confezione. Il punto debole, quasi sempre, è la batteria.

Apple non offre più assistenza ufficiale per questi modelli; iFixit segnala che la sostituzione è possibile, ma è meglio affidarla a un tecnico se non si ha un po’ di esperienza. Poi c’è il capitolo delle modifiche: c’è chi monta SSD, USB-C, Bluetooth e firmware alternativi, trasformando l’iPod in un lettore più moderno, ma con il fascino di un oggetto vintage. Più semplice, e ancora sensata, la scelta degli EarPods: costano circa 20 dollari, non hanno batterie da ricaricare, funzionano con USB-C o jack da 3,5 mm e il microfono resta più che valido per chiamate e riunioni al volo. Non sono cuffie per audiofili. Ma fanno il loro mestiere.

MacBook usati e M1: i modelli che reggono ancora studio, lavoro e aggiornamenti

Nel mercato dei MacBook usati, la vera linea di confine passa tra i vecchi modelli Intel e quelli con chip Apple Silicon M1, arrivati nel 2020 e ancora oggi molto solidi per navigare, scrivere, fare videochiamate, gestire foto e montare video non troppo pesanti. Un MacBook Air M1 usato può essere più che sufficiente per studenti, freelance e uso domestico: è fluido, consuma poco e resta piacevole da usare. Il dubbio riguarda semmai il supporto software futuro, che Apple non annuncia mai con grande anticipo.

Diverso il discorso per i MacBook più vecchi: alcuni modelli dal 2012 in poi possono ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza limitati o continuare a vivere grazie a strumenti come OpenCore Legacy Patcher. Anche Linux può essere una strada, ma solo per chi sa bene dove mettere le mani. Occhio poi ai Mac con tastiera butterfly, spesso finita nel mirino per problemi di affidabilità e riparazioni care.

Anche la batteria pesa nella scelta: su un MacBook Air 13 del 2017, per esempio, iFixit considera la sostituzione di difficoltà media. Prima di comprare conviene chiedere i cicli di ricarica, controllare lo stato del display e verificare che non ci siano blocchi iCloud. Sono pochi controlli, ma fanno la differenza.

iPad datati ma supportati: quando il risparmio vale il rischio di batteria e app obsolete

Gli iPad usati sono forse il compromesso più immediato da capire. Molti li usano per streaming, lettura, scuola, ricette in cucina o navigazione dal divano: attività che non richiedono per forza l’ultimo chip Apple. Un iPad Pro del 2015, anche senza le funzioni più recenti, ha ricevuto aggiornamenti di sicurezza per anni e molte app diffuse hanno continuato a funzionare su versioni non recenti di iPadOS.

Più equilibrato, per molti, è l’iPad di settima generazione del 2019, spesso intorno ai 100 dollari nel mercato statunitense dell’usato e compatibile fino a iPadOS 17. Il confronto con un iPad nuovo, che parte da circa 349 dollari, spiega bene perché il risparmio faccia gola. Ma il prezzo basso porta con sé due rischi: una batteria ormai degradata, non sempre facile da sostituire, e il lento abbandono da parte delle app.

Prima dell’acquisto è meglio controllare la versione di iPadOS, lo spazio disponibile, lo stato dello schermo e la compatibilità con le app davvero necessarie. Per un uso leggero, un iPad datato può ancora avere senso. Se invece serve ogni giorno per lavorare, meglio puntare su una generazione più recente.