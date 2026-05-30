iPhone 18 Pro, il leak sui colori: spunta il dark cherry e sparisce il cosmic orange

Apple potrebbe aver già definito parte dell’identità estetica dei prossimi iPhone 18 Pro, con nuove finiture emerse online attraverso alcuni dummy unit pubblicati dal leaker Sonny Dickson.

Le finiture in vista sarebbero quattro: nero o grigio scuro, argento, azzurro chiaro e un rosso profondo già ribattezzato dark cherry. Il debutto degli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max resta atteso per settembre 2026, ma si tratta ancora di indiscrezioni da trattare con prudenza.

Dummy unit in foto: ecco le quattro finiture di iPhone 18 Pro

Le immagini diffuse da Sonny Dickson sui social mostrano quelli che sembrano modelli non funzionanti di iPhone 18 Pro. Sono unità usate da chi produce cover, pellicole e altri accessori per prepararsi al lancio. Non sono telefoni veri e propri, quindi non dicono nulla su display, batteria o prestazioni. Però, in passato, spesso hanno anticipato con buona precisione forme, misure e colori dei nuovi iPhone.

Questa volta gli occhi sono tutti sulle quattro finiture: una tonalità scura vicina al nero, il classico argento, un azzurro chiaro e soprattutto il nuovo dark cherry, un rosso violaceo, più vicino al vino che ai rossi accesi già visti su altri prodotti Apple. “Cherry will probably be the next hit, orange did very well”, ha scritto Dickson nel post. Tradotto: il cherry potrebbe essere il prossimo colore forte, dopo il buon riscontro dell’arancione.

Dark cherry al posto del cosmic orange: Apple cambia colore simbolo

Se il leak sarà confermato, il dark cherry prenderà il posto del cosmic orange, la finitura arrivata con la serie iPhone 17 Pro e accolta con curiosità dagli utenti più attenti al design. Il colore, per molti, non è una scheda tecnica. Ma conta. Lo smartphone è sempre in mano, sul tavolo, in tasca. Finisce per essere anche un oggetto personale, quasi un accessorio. Apple lo sa bene e, sulle versioni Pro, alterna da anni tinte più sobrie a una variante più riconoscibile, quella che poi compare nelle immagini ufficiali e nelle prime recensioni.

Secondo le voci arrivate negli ultimi mesi dalla filiera asiatica, il rosso scuro di iPhone 18 Pro avrebbe un aspetto più elegante e meno acceso rispetto alle edizioni Product Red viste su modelli precedenti. Una scelta prudente, ma non scontata. Chi sperava nel ritorno del cosmic orange, invece, potrebbe dover guardare ancora agli iPhone del 2025.

Design quasi fermo, Dynamic Island più piccola e debutto a settembre

Le foto dei dummy unit di iPhone 18 Pro non mostrano grandi cambiamenti nel design esterno. E questo va nella stessa direzione delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: Apple sarebbe pronta a tenere una linea molto vicina a quella degli attuali modelli Pro, con piccoli ritocchi più che con una vera svolta. Tra le novità attese si parla di una Dynamic Island più piccola e di possibili miglioramenti al comparto fotografico, ma per ora non ci sono conferme ufficiali né dettagli tecnici verificabili.

Il lancio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è previsto, come da tradizione Apple, nel mese di settembre 2026. Da Cupertino, al momento, nessun commento sui leak. E fino alla presentazione resta sempre un margine di incertezza: colori e finiture possono ancora cambiare prima della produzione di massa. Certo, quando spuntano dummy unit già definiti nei colori a pochi mesi dal debutto, di solito le scelte sono ormai piuttosto avanti.