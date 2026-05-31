Starlink ha deciso: aumenta i suoi prezzi in Italia

Per chi vive in zone senza fibra o con connessioni lente, Starlink era diventata una delle poche alternative davvero affidabili, ma il nuovo aumento annunciato in queste ore rischia di cambiare ancora una volta gli equilibri per migliaia di famiglie italiane.

La notizia è arrivata direttamente nelle caselle email degli abbonati italiani e ha provocato reazioni immediate. Starlink, il servizio internet satellitare sviluppato da SpaceX, ha deciso di ritoccare nuovamente verso l’alto i prezzi dei suoi piani residenziali. Non si tratta di una revisione marginale: l’aumento riguarda praticamente tutte le offerte dedicate all’utenza domestica e arriva a poche settimane dalla precedente riorganizzazione delle tariffe.

Il cambiamento entrerà in vigore dal prossimo ciclo di fatturazione di ciascun cliente, con date che varieranno in base al rinnovo dell’abbonamento. Quello che non cambia è l’entità dell’incremento: tutti i piani residenziali subiranno un rincaro di 6 euro al mese.

Quanto costeranno i nuovi abbonamenti

Con il nuovo aggiornamento, il piano da 100 Mbps passa da 29 a 35 euro mensili. L’offerta da 200 Mbps sale invece da 39 a 45 euro al mese, mentre il piano Max arriva a 65 euro rispetto ai precedenti 59 euro.

A prima vista potrebbe sembrare un aumento contenuto, ma il contesto racconta una storia diversa. A marzo Starlink aveva già modificato profondamente la propria proposta commerciale in Italia, eliminando le vecchie formule e introducendo nuovi limiti di velocità per alcune categorie di utenti. Chi in passato disponeva di una connessione senza particolari restrizioni si ritrova oggi a pagare di più per un servizio che, almeno sulla carta, presenta vincoli che prima non esistevano.

È proprio questo aspetto ad aver acceso il dibattito tra gli utenti. Molti sottolineano che il problema non è soltanto il rincaro economico, ma la sensazione di assistere a una progressiva trasformazione di un servizio che fino a poco tempo fa veniva percepito come rivoluzionario anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

Le motivazioni di SpaceX

Nella comunicazione inviata agli abbonati, Starlink spiega che l’aumento è collegato all’espansione della rete, al miglioramento della copertura e ai crescenti costi operativi globali. L’azienda sostiene che la domanda continua a crescere e che gli investimenti necessari per mantenere prestazioni elevate richiedono nuove risorse economiche.

Dietro questa giustificazione c’è un progetto molto più ampio. La costellazione di satelliti Starlink continua infatti ad aumentare di dimensioni e richiede continui lanci, manutenzione dell’infrastruttura e sviluppo di nuove tecnologie. SpaceX punta a rendere il servizio sempre più capillare, soprattutto nelle aree dove le reti terrestri non riescono ad arrivare con prestazioni adeguate.

Resta però una domanda che molti utenti continuano a porsi: fino a che punto il mercato sarà disposto ad assorbire questi aumenti?

La situazione italiana è particolare. Nelle grandi città, dove la fibra ottica è ormai diffusa, Starlink rappresenta spesso una scelta opzionale. Nelle aree rurali, nelle zone montane e nei piccoli centri, invece, la connessione satellitare di SpaceX è spesso l’unica soluzione capace di garantire velocità elevate e una certa stabilità.

Le discussioni online mostrano bene questo scenario. Molti utenti raccontano di aver scelto Starlink dopo anni di connessioni lente o instabili e di non avere oggi un’alternativa concreta. Alcuni dichiarano apertamente che lasceranno il servizio soltanto quando la fibra arriverà nelle loro zone, mentre altri sostengono che, nonostante i rincari, le prestazioni continuano a giustificare il costo mensile.

È proprio questa dipendenza tecnologica che rende l’aumento particolarmente delicato. Quando una connessione rappresenta l’unico modo per lavorare da remoto, seguire lezioni online o semplicemente accedere ai servizi digitali, il margine di scelta si riduce drasticamente.

Nel frattempo Starlink continua a rafforzare la propria presenza in Europa e in Italia, consolidando una posizione che per molti territori resta ancora difficile da sostituire. Ed è forse questo il dettaglio che pesa più di ogni altro: mentre il costo sale, la sensazione diffusa è che per una parte degli utenti la vera libertà di scelta non sia ancora arrivata.