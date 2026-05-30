Musixmatch porta i testi live su CarPlay: karaoke in auto per Apple Music e Spotify

Musixmatch porta i testi live su CarPlay, trasformando lo schermo dell’auto in un piccolo supporto per seguire le parole dei brani ascoltati da iPhone.

La novità sfrutta le Live Activities per mostrare i testi in tempo reale, riga dopo riga, durante l’ascolto con Apple Music o Spotify. L’effetto ricorda un karaoke semplificato in auto, ma resta un limite importante: la funzione può essere utile per i passeggeri o nelle soste, mentre alla guida l’attenzione deve restare sempre sulla strada.

Testi in tempo reale su CarPlay: come funzionano con le Live Activities

La funzione non passa da una vera app Musixmatch dentro CarPlay, come accade invece su iPhone. La strada scelta è un’altra: usare le Live Activities su CarPlay. Quando parte una canzone, il testo viene mostrato sul display dell’auto e si aggiorna seguendo il brano. Niente effetti particolari, niente interfacce elaborate: solo le parole che scorrono, in modo essenziale, dentro i paletti fissati da Apple.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, il sistema funziona durante l’ascolto da Apple Music o Spotify, con Musixmatch che si occupa della sincronizzazione dei testi. L’azienda ha pubblicato anche una pagina di supporto con le istruzioni per configurare la funzione e risolvere i problemi più comuni. Segno che, almeno al primo avvio, potrebbe servire qualche passaggio in più. Non è una rivoluzione dell’abitacolo, ma per chi usa spesso CarPlay nei tragitti di tutti i giorni è un’aggiunta concreta.

Apple Music, Spotify e Apple Watch: cosa cambia con l’aggiornamento

L’aggiornamento di Musixmatch per iPhone porta quindi i testi in tempo reale su CarPlay quando si ascolta musica su Apple Music e Spotify, le due piattaforme indicate nelle note di rilascio. Non è l’unica novità. I testi arrivano anche su Apple Watch, così si possono seguire direttamente dal polso, magari quando l’iPhone è in tasca o appoggiato da qualche parte.

Nelle note dell’update, Musixmatch la mette giù in modo molto diretto: “Karaoke con gli amici, bloccati nel traffico, o semplicemente per non perdere una riga”. L’app segnala anche alcuni interventi più tecnici, ma importanti: migliore integrazione con Spotify, correzioni ai bug nella sincronizzazione dei testi e sistemazione del pulsante per saltare l’onboarding, che prima non funzionava come avrebbe dovuto. Dettagli, certo. Ma per un’app che vive sulla precisione delle parole a tempo, dettagli che pesano.

Sicurezza alla guida, limiti e prezzo di Musixmatch Premium

Il punto più delicato resta la sicurezza alla guida. Un testo che scorre sullo schermo dell’auto può distrarre, soprattutto nel traffico o in autostrada, dove bastano pochi secondi per perdere attenzione. Per questo i testi live su CarPlay sembrano pensati più per i passeggeri che per chi guida, come osserva anche 9to5Mac parlando dell’aggiornamento. CarPlay nasce per ridurre le distrazioni, non per crearne di nuove.

Ci sono poi alcuni limiti pratici. I testi non si consultano dentro l’app Musixmatch su CarPlay, ma solo tramite Live Activities. E per avere l’accesso completo serve un abbonamento. Musixmatch si scarica gratis dall’App Store, ma le funzioni Premium richiedono il piano Musixmatch Premium, indicato negli Stati Uniti a 35,99 dollari l’anno. Prezzi e disponibilità possono cambiare in base al mercato e all’account Apple usato. Per chi passa molte ore in auto tra playlist e album, comunque, l’aggiornamento aggiunge una funzione semplice, ben visibile e immediata.