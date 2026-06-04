WhatsApp ridisegna le liste chat su iPhone: filtri più ordinati e arriva la sezione Bozze

WhatsApp ridisegna le liste chat su iPhone con una nuova interfaccia pensata per rendere più ordinata la gestione di filtri, conversazioni e messaggi lasciati in sospeso.

La novità è arrivata martedì 3 giugno 2026 con l’aggiornamento 26.21.74 pubblicato su App Store, dopo il debutto già visto su Android. L’obiettivo è liberare spazio nella scheda Chat e rendere più immediata la navigazione tra le conversazioni. Tra le aggiunte c’è anche la sezione Bozze, dove vengono raccolte le chat in cui l’utente ha scritto un messaggio senza inviarlo.

Scheda Chat più pulita: cosa cambia con il menu Filtri

La modifica si nota subito nella parte alta della scheda Chat. Finora lì comparivano, una accanto all’altra, tutte le liste e tutti i filtri disponibili. Comodo, certo, ma solo fino a un certo punto. Chi aveva creato molte liste personalizzate — lavoro, famiglia, gruppi più attivi — si ritrovava presto con una barra piena di pulsanti e poco leggibile.

Con la nuova interfaccia, WhatsApp permette di scegliere quali liste lasciare sempre in vista e quali spostare dentro il menu Filtri. In sostanza, l’utente tiene a portata di mano solo ciò che usa davvero, mentre il resto resta in un punto meno invadente. Un ritocco piccolo, ma utile soprattutto per chi gestisce molte conversazioni e usa l’app anche per lavoro, non solo per i messaggi personali.

Dentro la novità c’è anche il filtro Bozze. È una lista predefinita che raccoglie le chat in cui è rimasto testo scritto ma non inviato. Funziona in modo molto semplice: se si comincia a rispondere a qualcuno e poi si esce dalla conversazione, quella chat diventa più facile da ritrovare. Utile quando si viene interrotti a metà messaggio e poi ci si dimentica di tornare indietro.

Liste personalizzate e filtri predefiniti: conversazioni, gruppi e community più facili da trovare

Le liste chat di WhatsApp comprendono sia i filtri già presenti nell’app sia quelli creati dall’utente. Tra i filtri predefiniti ci sono Preferiti, Non letti, Gruppi e Community: servono a separare rapidamente i messaggi più importanti dal resto delle conversazioni. La logica resta la stessa. Cambia, però, il modo in cui questi strumenti vengono mostrati.

Le liste personalizzate permettono invece di riunire contatti e chat secondo criteri scelti dall’utente. C’è chi le usa per dividere clienti e colleghi, chi per seguire solo alcuni gruppi scolastici, chi ancora per tenere separate le conversazioni di famiglia. Con il nuovo menu, queste liste non devono più restare tutte nella barra superiore: alcune possono finire nel menu Filtri, senza essere cancellate.

Secondo WABetaInfo, l’idea è rendere più veloce il passaggio da una conversazione all’altra ed evitare che la scheda principale diventi troppo affollata. Non è una funzione appariscente, ma un aggiustamento pratico. Di quelli che magari non colpiscono subito, ma si fanno notare dopo qualche giorno di utilizzo.

App Store e TestFlight: rilascio graduale per gli utenti iPhone

La nuova interfaccia delle liste chat su iPhone è legata alla versione 26.21.74 di WhatsApp, disponibile sull’App Store. Un dettaglio segnalato da WABetaInfo è che la funzione sarebbe comparsa nello stesso momento sia nella versione stabile dell’app sia su TestFlight, il canale usato per le versioni di prova.

Questo non vuol dire, però, che tutti gli utenti iPhone la vedranno subito. WhatsApp procede spesso per gradi, anche quando una novità è già presente in un aggiornamento pubblico. Senza un calendario ufficiale, la nuova gestione dei Filtri dovrebbe arrivare a un numero più ampio di utenti nelle prossime settimane.

Per controllare se è già disponibile, basta aggiornare WhatsApp per iOS dall’App Store e aprire la scheda Chat. Se il nuovo menu non compare, resta solo da aspettare. Come spesso accade con le funzioni dell’app di Meta, il rilascio sembra dipendere da un’attivazione progressiva lato server.