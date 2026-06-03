iOS 27, Apple Wallet prepara la divisione dei conti: cosa sappiamo prima della WWDC 2026

Apple prepara per iOS 27 una nuova funzione di Apple Wallet pensata per semplificare una situazione molto comune: dividere il conto tra più persone senza calcoli e messaggi infiniti.

La novità dovrebbe essere mostrata alla WWDC 2026 e partire da un gesto semplice: fotografare lo scontrino, assegnare le varie voci ai partecipanti e trasformare il totale in una richiesta di pagamento. Dal conto in pizzeria alle spese di un viaggio tra amici, l’obiettivo è rendere Apple Wallet più utile nella vita quotidiana, togliendo di mezzo resti, appunti improvvisati e rimborsi dimenticati il giorno dopo.

Apple Wallet, come funzionerà la scansione degli scontrini

La nuova funzione per la divisione del conto in Apple Wallet, secondo la ricostruzione di Bloomberg, permetterebbe di scattare una foto dello scontrino dall’app e assegnare ogni voce alle persone coinvolte. Un antipasto diviso, due primi, una bottiglia d’acqua, magari un dolce preso da uno solo. A quel punto il sistema dovrebbe calcolare quanto deve pagare ciascuno, includendo anche tasse e mancia dove previste, un dettaglio importante soprattutto negli Stati Uniti.

Non è ancora chiaro quanto il riconoscimento delle singole voci sarà automatico, né se l’utente dovrà correggere a mano eventuali errori nella lettura dello scontrino. Apple, come spesso succede prima della conferenza sviluppatori, non ha commentato l’indiscrezione. La novità, però, andrebbe ad aggiungersi a un percorso già avviato da tempo: Apple Pay è arrivato nel 2014, poi sono arrivati servizi come Apple Cash e, con iOS 18, Tap to Cash, che consente di inviare denaro avvicinando due iPhone.

Apple Cash e Apple Watch: il pagamento passa da Wallet

Una volta divise le spese, Apple Wallet dovrebbe creare una richiesta di pagamento per ogni partecipante. Il collegamento con Apple Cash renderebbe tutto più semplice per chi usa già il servizio: si riceve la richiesta, si controlla la cifra e si manda la propria quota. Pochi tocchi, almeno nelle intenzioni. Secondo il report, la funzione sarebbe compatibile anche con Apple Watch.

In pratica, le richieste potrebbero essere approvate direttamente dal polso, senza tirare fuori l’iPhone: una comodità concreta quando si è ancora al ristorante o si sta uscendo di corsa. Resta però un punto da chiarire: Apple Cash non è disponibile ovunque, e il suo eventuale legame con questa funzione potrebbe pesare sul lancio fuori dagli Stati Uniti. In Europa, Italia compresa, serviranno quindi dettagli ufficiali dalla WWDC 2026.

Perché il conto condiviso può pesare davvero su iOS 27

La divisione dei conti su iPhone non sarebbe una rivoluzione in assoluto. Esistono già app dedicate, alcune capaci di leggere lo scontrino e fare i calcoli in automatico. La differenza, per Apple, sarebbe portare tutto dentro Wallet, un’app che molti usano già per carte, biglietti, pagamenti contactless e, in alcuni Paesi, documenti digitali. Meno passaggi, niente app extra da scaricare, più continuità con l’ecosistema.

Per iOS 27, questa potrebbe diventare una delle novità più utili nella vita di tutti i giorni, insieme ad altri aggiornamenti attesi per Apple Wallet. Sempre secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Cupertino starebbe lavorando anche alla possibilità di trasformare tessere fisiche, carte fedeltà e pass cartacei in versioni digitali, una funzione che Google Wallet e alcune app di terze parti offrono già da tempo.

Il quadro sarà più chiaro sul palco della WWDC 2026, dove Apple dovrebbe presentare le principali novità software per iPhone. Fino ad allora, resta la cautela: sono indiscrezioni, anche se arrivano da una fonte considerata solida. Se confermata, però, la nuova opzione di Apple Wallet potrebbe risolvere uno di quei piccoli problemi ricorrenti che, a fine cena, finiscono quasi sempre con la solita frase: “Poi mi mandate la vostra parte”.