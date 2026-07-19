Quasi tutti lasciano questa funzione del cellulare sempre attiva: non è una buona idea

Il Wi-Fi dello smartphone sempre acceso può sembrare una comodità innocua. In realtà, quando si esce di casa, può aumentare i rischi per la sicurezza e consumare batteria senza motivo. A ricordarlo oggi, 13 luglio 2026, sono esperti di tecnologia e autorità come il BSI tedesco, che invitano a spegnere le connessioni wireless quando non servono.

Tenere il Wi-Fi attivo fuori casa è un gesto quasi automatico. Si chiude la porta, si mette il telefono in tasca e il dispositivo resta lì, acceso, a cercare reti disponibili. Anche senza collegarsi a un hotspot pubblico, lo smartphone continua a scandagliare l’area, consuma energia e può lasciare tracce tecniche utili a chi prova a intercettare informazioni.

Non è allarmismo. È normale prudenza digitale. Un modulo WLAN acceso dialoga con ciò che lo circonda: controlla se ci sono reti note, prova a riconoscere connessioni già usate, resta in ascolto. In stazione, in aeroporto, in un centro commerciale o su un autobus pieno, tutto questo passa inosservato. Ma avviene.

Wi-Fi sempre attivo: perché lo smartphone corre rischi inutili

Poi c’è la batteria. Un telefono che cerca reti mentre ci si muove tra strade, uffici e mezzi pubblici consuma più di quanto si immagini, soprattutto nelle zone piene di access point. “Quello che è spento non consuma”, ripetono spesso i tecnici quando parlano di sicurezza mobile. Sembra banale. Però funziona.

Uno smartphone con il Wi‑Fi disattivato in un contesto pubblico, per ridurre rischi di sicurezza e consumi inutili.

Il pericolo più conosciuto sono i fake hotspot: reti Wi-Fi create apposta per sembrare affidabili, con nomi simili a quelli di bar, hotel, aeroporti o servizi pubblici gratuiti. Un utente distratto può collegarsi per controllare la posta o entrare in un account. E a quel punto i dati finiscono in un ambiente non sicuro. Le password, in casi del genere, sono il bersaglio principale.

Ma il problema non si esaurisce lì. Secondo le indicazioni rilanciate da CHIP e da varie guide sulla sicurezza informatica, un aggressore potrebbe usare anche le informazioni sulle reti memorizzate nello smartphone. Se il dispositivo conserva il nome della rete di casa, quel dato può essere confrontato con archivi di reti Wi-Fi già mappate sul territorio. In alcune situazioni, da un semplice nome si può arrivare a un’area molto precisa. Anche all’indirizzo di casa.

Serve competenza, certo. E servono le condizioni giuste. Ma non è fantascienza. Per questo gli esperti consigliano di evitare le connessioni automatiche alle reti aperte e di cancellare ogni tanto le reti Wi-Fi salvate che non servono più: vecchi hotel, locali visitati una sola volta, hotspot temporanei. Meno dati inutili restano nel telefono, minore è l’esposizione.

BSI e consumatori: WLAN, Bluetooth e NFC accesi solo quando servono

Il BSI, l’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica, raccomanda di attivare WLAN, Bluetooth e NFC soltanto quando sono davvero necessari. Una regola semplice, ma spesso dimenticata. Vale per il Wi-Fi lasciato acceso mentre si cammina, per il Bluetooth attivo anche senza cuffie collegate, per l’NFC usato magari solo al momento di pagare.

Anche le associazioni dei consumatori, in Germania e in altri Paesi europei, danno lo stesso consiglio: ridurre le possibili porte d’ingresso. Ogni interfaccia wireless aperta è un canale in più con l’esterno. Non vuol dire che ogni telefono sia in pericolo appena si esce di casa. Vuol dire, più semplicemente, che conviene limitare le occasioni di rischio.

Nella vita di tutti i giorni, il suggerimento è chiaro: usare il Wi-Fi domestico quando si è a casa o in ufficio, collegarsi a reti pubbliche solo se affidabili e, per le operazioni più delicate, preferire la connessione dati. Parliamo di home banking, accessi aziendali, documenti personali. Bastano pochi secondi di attenzione per evitare problemi molto più lunghi da risolvere.

Spegnere a mano il Wi-Fi dello smartphone ogni volta che si esce si può fare. Ma non sempre ci si ricorda. Su iPhone, Apple permette di automatizzare il passaggio con l’app Comandi: si può creare un’automazione legata al luogo, scegliendo “quando lascio casa” e impostando l’azione “disattiva Wi-Fi”. Al rientro, una seconda automazione può riaccenderlo. Tutto in automatico, senza pensarci ogni volta.

C’è però un dettaglio da tenere presente. Dal Centro di controllo di iOS, il Wi-Fi viene disattivato solo per un periodo limitato e il sistema può riaccenderlo più avanti, anche per evitare che l’utente resti troppo a lungo sotto rete mobile consumando dati. Per avere un controllo più preciso servono quindi le impostazioni oppure le automazioni di Comandi, con esecuzione immediata se configurata dall’utente.

Su Android, invece, molto dipende dal produttore e dalla versione del sistema. Molti telefoni hanno l’opzione per attivare automaticamente il Wi-Fi quando ci si avvicina a reti conosciute, di solito nelle impostazioni di rete. Lo spegnimento automatico basato sulla posizione, però, non è sempre disponibile allo stesso modo. In alternativa si possono usare tag NFC, routine del produttore o app di automazione come IFTTT.

La regola, alla fine, resta semplice: il Wi-Fi fuori casa va tenuto acceso solo quando serve davvero. Non cambia la vita e non richiede competenze tecniche. Ma aggiunge un livello di prudenza. E in uno smartphone dove ormai ci sono conti, foto, chat e credenziali, anche un piccolo gesto può fare la differenza.