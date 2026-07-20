WhatsApp ci ripensa: ha deciso di offrirlo gratis agli utenti

La traccia è spuntata in una beta per iOS di luglio 2026 e, se confermata, potrebbe cambiare il modo in cui vengono conservate e recuperate le conversazioni sull’app.

La novità è comparsa nella versione di prova di WhatsApp per iPhone. Dentro l’app sono stati trovati riferimenti a un nuovo sistema di backup cloud di WhatsApp, controllato direttamente da Meta. Per ora non è una funzione disponibile a tutti e non c’è una data ufficiale di uscita. Sembra, più semplicemente, un lavoro ancora in corso nelle impostazioni dell’app.

Il senso dell’operazione è chiaro: Meta vuole portare dentro il proprio sistema una parte della gestione dei dati che oggi passa quasi tutta da iCloud. Per chi usa WhatsApp ogni giorno — gruppi di famiglia, chat di lavoro, foto, vocali, video mandati al volo — il backup non è un dettaglio tecnico. È un archivio personale. E ci si accorge di quanto conti quando si cambia telefono o quando quello vecchio smette di funzionare.

Secondo le anticipazioni dei siti specializzati, il nuovo servizio apparirebbe come alternativa al backup tradizionale. iCloud resterebbe quindi disponibile, almeno in questa fase, ma non sarebbe più l’unica via per conservare la cronologia delle chat su iOS.

Backup fuori da iCloud: cosa cambia per chat, foto e video

Oggi chi usa WhatsApp su iPhone salva i backup nello spazio di iCloud, che Apple offre gratis fino a 5 GB. Una soglia che per molti si riempie in fretta: ci finiscono i backup del telefono, le foto, i documenti delle app e anche le copie delle chat, spesso appesantite da video e allegati.

Smartphone con schermata di backup cloud e lucchetto, simbolo di salvataggi e chat protette su iPhone.

Con il nuovo sistema, chat, immagini e video potrebbero essere spostati in uno spazio separato, legato direttamente a WhatsApp. In pratica, chi ha iCloud quasi pieno potrebbe lasciare più memoria libera per le funzioni dell’iPhone e affidare all’app di messaggistica il suo archivio. Non sarebbe per forza una novità vistosa nell’aspetto dell’app. Ma nell’uso di tutti i giorni potrebbe farsi sentire.

C’è anche un altro punto, meno evidente ma importante: il passaggio tra telefoni diversi. Se WhatsApp gestisse da sé il proprio backup cloud, in futuro potrebbe rendere più semplice il recupero delle chat anche tra Android e iPhone. Oggi il trasferimento resta spesso macchinoso, tra procedure guidate, cavi, attese e possibili intoppi. Secondo le indiscrezioni, lo stesso servizio sarebbe in sviluppo anche su Android.

Backup cifrati: chiavi a 64 cifre e passkey per proteggere i dati

Per i nuovi backup, Meta avrebbe previsto una protezione con crittografia end-to-end, la stessa logica di sicurezza già usata per le conversazioni private dell’app. In sostanza, i dati salvati sui server di WhatsApp dovrebbero essere leggibili solo dall’utente, non dalla società né da terzi, almeno secondo quanto emerge dalle versioni di test.

Per recuperare le conversazioni si potrebbe usare una chiave di sicurezza a 64 cifre, una password oppure una passkey conservata nel portachiavi dell’iPhone. È un passaggio delicato. Più protezione significa anche più responsabilità per chi usa il servizio: perdere la chiave o dimenticare le credenziali può rendere molto difficile, se non impossibile, accedere ai backup cifrati.

Il tema della privacy, per WhatsApp, resta centrale. L’app è usata da miliardi di persone e contiene spesso informazioni sensibili: messaggi di lavoro, documenti, foto private, conversazioni familiari. Anche per questo Meta sembra muoversi con prudenza, senza annunci ufficiali e lasciando che siano le tracce nella beta a mostrare l’evoluzione della funzione.

2 GB gratis e piani extra: WhatsApp entra nel terreno di iCloud+

Secondo le informazioni emerse, il nuovo cloud di WhatsApp dovrebbe offrire 2 GB di spazio gratuito dedicato. Non sono molti, soprattutto per chi conserva anni di foto e video nelle chat. Possono però bastare a una parte degli utenti, o a chi sceglie di lasciare fuori dai salvataggi i contenuti più pesanti.

La partita vera, però, riguarda i piani a pagamento. Le prime indiscrezioni parlano di spazio aggiuntivo, con un possibile piano da 50 GB a circa 1 euro al mese e soluzioni più grandi, fino a 1 TB, pensate anche per chi usa WhatsApp per lavoro. Meta, va ricordato, non ha ancora confermato ufficialmente prezzi e disponibilità. Per ora sono numeri legati alla fase di test.

Il confronto con iCloud+ è inevitabile. Apple offre 5 GB gratuiti e poi spinge molti utenti verso l’abbonamento quando lo spazio finisce. WhatsApp, con un archivio separato per le chat, potrebbe togliere una parte di quel bisogno. Non cancella iCloud e non lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Ma aggiunge una scelta in più. E su iPhone non è poco.