Il famoso gioco scomparirà sia da iPhone che da iPad

Mario Kart Tour sparisce da iPhone e iPad: Nintendo chiuderà il gioco il 29 settembre 2026.

La data è già sul calendario: Mario Kart Tour smetterà di funzionare lunedì 29 settembre 2026. Lo ha comunicato Nintendo. Da quel giorno i giocatori non potranno più entrare nelle gare, aprire i menu o usare le funzioni principali del gioco, anche se l’app resterà installata su iPhone o iPad.

Perché l’app non funzionerà più nemmeno se installata

Per molti sarà l’ultima corsa dopo sette anni di partite veloci, coppe settimanali e sfide online. Il gioco era arrivato su App Store nel settembre 2019, portando su smartphone e tablet la formula classica della serie: personaggi Nintendo, piste colorate, oggetti da tirare agli avversari e classifiche da scalare. Tra i fan il messaggio è semplice: resta ancora qualche mese per giocare, con quel misto di nostalgia e rassegnazione che accompagna gli addii.

La chiusura riguarda solo la versione mobile, non gli altri capitoli della serie disponibili sulle console Nintendo. Mario Kart Tour, però, negli anni si era costruito un pubblico tutto suo. Anche tra chi non aveva una Switch e giocava nei ritagli di tempo: in metropolitana, sul divano, durante una pausa in ufficio. Una gara, due minuti. E poi magari un’altra.

Uno smartphone e un tablet spenti con un piccolo kart sul tavolo, immagine simbolica della chiusura di un gioco di corse mobile.

Il nodo è il funzionamento online. Mario Kart Tour si appoggia ai server di Nintendo per l’accesso, gli eventi, i negozi interni, le ricompense e diversi elementi legati ai progressi nel gioco. Quando il servizio verrà disattivato, l’app non avrà più ciò che serve per partire e permettere una normale sessione.

Al momento non è prevista una versione offline. Quindi tenere l’icona sul telefono non basterà. Dopo il 29 settembre 2026, il gioco diventerà di fatto inutilizzabile: resterà magari nella schermata Home, se l’utente non lo cancellerà, ma senza gare da avviare.

È una dinamica ormai nota nel mondo dei giochi mobile legati a servizi online. Finché server, aggiornamenti e contenuti restano attivi, il gioco va avanti. Quando il supporto finisce, anche un titolo scaricato milioni di volte può spegnersi di colpo. Nel caso di Mario Kart Tour, lo stop sarà netto: niente modalità locale, niente archivio giocabile, niente ultima versione autonoma.

Acquisti bloccati: stop a rubini e Gold Pass

Nintendo ha già iniziato a chiudere le funzioni a pagamento di Mario Kart Tour. Dal 7 luglio 2026 non si possono più acquistare rubini, la valuta interna usata per ottenere contenuti e oggetti nei negozi del gioco. Chi ne ha ancora potrà spenderli fino alla chiusura del servizio, quindi entro il 29 settembre.

Stessa linea per il Gold Pass, l’abbonamento che dava vantaggi extra ai giocatori più assidui. Le nuove iscrizioni e i rinnovi automatici non sono più disponibili. Chi aveva già un abbonamento attivo continuerà però a riceverne i benefici senza costi aggiuntivi fino allo stop, come spiegato da Nintendo nelle comunicazioni agli utenti.

C’è anche una misura pensata per accompagnare l’ultima fase del gioco: dal 4 agosto 2026, i vantaggi del Gold Pass saranno dati gratuitamente anche a chi non era abbonato. Un modo per rendere più aperte le ultime settimane, quando molti giocatori potrebbero tornare per un giro finale con Luigi, Peach, Toad, Toadette o Bowser, nomi che accompagnano la serie da generazioni.

Dal boom dei 90 milioni di download all’addio definitivo

Al debutto, Mario Kart Tour aveva fatto registrare numeri notevoli. Nella prima settimana, secondo i dati diffusi all’epoca e ripresi dalla stampa di settore, il gioco superò i 90 milioni di download. Un risultato che confermò la forza del marchio Mario Kart anche lontano dalle console tradizionali, dentro un mercato mobile già molto affollato.

Non è il primo progetto mobile di Nintendo ad arrivare alla chiusura. Prima erano stati spenti, tra gli altri, Miitomo, Dr. Mario World e Dragalia Lost. Negli anni la società giapponese ha alternato esperimenti su smartphone a un’attenzione sempre più forte per le proprie piattaforme e per i servizi legati all’ecosistema Nintendo.

Per i giocatori resta una finestra breve, ma chiara: fino al 29 settembre 2026 si potrà ancora correre, completare coppe e usare le risorse rimaste. Poi Mario Kart Tour uscirà di scena da iPhone e iPad come gioco utilizzabile. Non con un aggiornamento, non con una nuova versione. Semplicemente, al traguardo.