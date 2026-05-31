Spotify aggiorna l’app mobile: più ordine nelle playlist, download offline più affidabili e nuova gestione della coda

Spotify aggiorna la sua app mobile con una serie di novità pensate per rendere più ordinato e pratico l’ascolto quotidiano su iPhone e Android.

Il rilascio globale è partito e riguarda playlist più facili da gestire, download offline più affidabili e una coda di riproduzione più semplice da modificare. Le funzioni arriveranno in modo graduale sia per gli utenti gratuiti sia per gli abbonati Spotify Premium, anche se alcune resteranno riservate a chi paga. Non cambia l’aspetto generale dell’app, ma quei piccoli gesti che contano ogni giorno: ordinare la libreria, spostare più brani insieme o preparare una coda prima di uscire.

Cartelle playlist su iPhone e Android: la libreria si ordina anche da mobile

La novità più attesa è l’arrivo delle cartelle playlist anche su iPhone e Android. Finora era una funzione legata soprattutto al desktop, e per molti utenti era una seccatura: tutto in ordine sul computer, molto meno sul telefono. Ora Spotify porta la gestione delle cartelle direttamente nell’app mobile. Chi ha decine di raccolte — musica per correre, brani da viaggio, podcast da ascoltare più tardi, playlist condivise con gli amici — potrà mettere ordine senza passare dal computer.

Il rilascio delle cartelle playlist su mobile è globale e vale per tutti, quindi non serve un abbonamento Premium. Era una richiesta che tornava spesso nella community e nei forum di supporto. Un utente, commentando l’aggiornamento, l’ha riassunta così: “Avevo tutto ordinato sul Mac, poi da telefono era un mezzo caos”.

Playlist e coda più rapide da sistemare, con selezioni multiple e controlli Premium

Con lo stesso aggiornamento arrivano le selezioni multiple dentro le playlist. In pratica si possono scegliere più elementi insieme e modificarli, spostarli o riordinarli senza ripetere ogni volta la stessa operazione. Non riguarda solo la musica: Spotify cita anche podcast e audiolibri, ormai sempre più presenti nell’app. Il vantaggio è chiaro soprattutto per chi costruisce playlist lunghe o molto curate: meno tocchi, meno passaggi nei menu, meno tempo perso.

Per gli utenti Spotify Premium torna anche una gestione più completa della coda di riproduzione, con la possibilità di selezionare più tracce contemporaneamente. Una funzione che Spotify aveva già introdotto in passato e poi tolto, cosa che molti utenti non avevano dimenticato. Ora rientra, ed è pensata per chi cambia spesso la coda: durante una serata, in auto, in ufficio o semplicemente mentre ascolta musica senza voler perdere tempo tra i menu.

Download offline in background su iOS e reshuffle: meno intoppi per chi ascolta in movimento

La novità più utile per chi viaggia riguarda i download offline su iOS. Gli abbonati Spotify Premium potranno continuare a scaricare musica e podcast anche quando l’app non resta aperta in primo piano. Spotify parla di download più affidabili, con notifiche che mostrano lo stato di avanzamento. Detto in modo semplice: meno rischio di salire su un treno, entrare in metropolitana o prepararsi a un volo e scoprire che la playlist non è stata scaricata fino in fondo.

Sempre per gli utenti Premium su mobile arriva anche il nuovo tasto reshuffle, che rimescola una playlist con un solo tocco, senza dover disattivare e riattivare la riproduzione casuale. Una funzione piccola, quasi nascosta, ma comoda quando una raccolta già ascoltata non gira come vorremmo. Si preme il pulsante e si riparte. L’aggiornamento non ridisegna Spotify, ma interviene su punti concreti dell’uso quotidiano: più ordine, più controllo e una gestione offline meno fragile.