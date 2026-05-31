Clipboard di Android, non sapevi di volerla avere subito: tutte le incredibili funzioni disponibili

Copiare e incollare sembra un gesto semplice, ma su Android molti lo fanno ancora nel modo più lento possibile. Si seleziona un testo, si copia, si apre un’altra app, si incolla e poi si ricomincia se servono più elementi.

Su Gboard, la tastiera di Google presente su molti Android, la clipboard appare come un’icona a forma di blocco appunti sopra i tasti o nel menu dei tre puntini. Una volta aperta, si possono selezionare testi, link o immagini e incollarli direttamente senza dover passare avanti e indietro tra le app. La stessa funzione è disponibile anche su Samsung Keyboard e Microsoft SwiftKey, con interfacce leggermente diverse ma con lo stesso concetto: una cronologia di quello che hai copiato di recente.

Gestione multipla e Pin degli elementi

Il vero vantaggio emerge quando devi copiare più elementi. Se copi un indirizzo email, un numero di telefono e un link, la clipboard li mantiene tutti per un certo periodo. Su Gboard gli elementi non fissati restano salvati circa un’ora, mentre su Samsung possono durare anche di più, pur non essendo permanenti. Basta aprire la clipboard e scegliere cosa incollare ogni volta, senza interrompere il flusso di lavoro o saltare da un’app all’altra.

Una delle funzioni più utili è il Pin o Fissa, che mantiene un elemento salvato anche dopo la scadenza automatica. Perfetto per numeri clienti, codici promozionali, indirizzi ricorrenti o frasi che si usano spesso. Naturalmente, meglio evitare dati sensibili come password o informazioni bancarie, perché la clipboard non è un gestore sicuro di credenziali.

Screenshot e novità di Android 16

Anche gli screenshot possono essere gestiti con la clipboard di Gboard. Dopo aver catturato una schermata, se la funzione è attiva, puoi incollarla direttamente in chat o email. Serve solo dare il permesso alla tastiera di accedere a foto e video, altrimenti sarà necessario passare dalla galleria. Non tutte le app supportano l’incollaggio diretto delle immagini, ma il sistema funziona bene nella maggior parte dei casi.

Con Android 16, la clipboard diventa ancora più immediata. Dopo aver copiato un contenuto, compare una piccola anteprima nella parte bassa dello schermo. Da lì si può verificare cosa è stato copiato, modificare eventuali parole superflue e condividerlo rapidamente, anche tramite Quick Share, senza aprire l’intera cronologia.

La clipboard avanzata non è uno strumento appariscente, ma cambia profondamente il modo di usare lo smartphone. Riduce i passaggi, limita gli errori e fa risparmiare tempo prezioso tra un’app e l’altra. Testi, link e screenshot diventano più facili da gestire, e avere questa funzione attiva significa lavorare più veloce e con meno frustrazione.